OVB will Expansion und Wachstum vorantreiben

Die OVB Holding AG präsentierte ihren Aktionären auf der Hauptversammlung eine gute vertriebliche Entwicklung und einen planmäßigen Ergebnisverlauf. »Bei der Strategieumsetzung erreichten wir im Jahr 2018 wichtige strategische Fortschritte. Unser Ziel ist es, neue Ertragschancen zu erschließen und unsere Marktposition in Europa weiter auszubauen«, sagt Mario Freis, Vorstandsvorsitzender der OVB Holding AG.

»OVB hat mit dem Eintritt in den belgischen Markt einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen ihrer europäischen Expansion erfolgreich vollzogen.« so Freis in der Pressemitteilung des Unternehmens weiter.

Umfrage zeigt: junge Menschen besitzen großes Interesse an Finanzthemen

In seiner Rede an die Aktionäre ging OVB CEO Mario Freis auch auf interessante Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage ein, die der europäische Finanzvermittlungskonzern in Auftrag gegeben hatte: Gerade bei jungen Menschen besteht – entgegen manchen pessimistischen Voraussagen – ein großes Interesse am Thema Finanzen.

Onlinemedien sind in Finanzfragen zwar relevante Informationsquellen. Da eine Beratung zu komplexen Finanzthemen aber in starkem Maße auf gegenseitigem Vertrauen aufbaut, bevorzugen auch die jüngeren Generationen eine individuelle persönliche Beratung.

OVB möchte in den kommenden Jahren in mindestens einem weiteren europäischen Land aktiv sein

Um ihre europäische Erfolgsstory fortzuschreiben, wird OVB die Expansion in aussichtsreiche Märkte vorantreiben. OVB prüft aktuell den Markteintritt in weitere Länder und will spätestens bis zum Jahr 2022 in mindestens einem weiteren europäischen Ländermarkt aktiv sein.

Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands sowie des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 mit großer Mehrheit das Vertrauen aus und stimmte allen Punkten der Tagesordnung zu. Die Aktionäre beschlossen unter anderem die Zahlung einer Dividende von 75 Eurocent je Aktie für das Geschäftsjahr 2018.

Foto: OVB