Rente in Deutschland – eine Zeitbombe?

Eine gute Rente ist für alle wichtig. Doch dass wir sie auch bekommen, ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Politik will zwar nachbessern und die Bürger sparen fleißig – dennoch droht ein böses Erwachen. Ein Gastbeitrag von Markus Drews, Chef des Lebensversicherers Canada Life Deutschland.

Sicherheit ist das Steckenpferd der Deutschen. Besonders bei der Rente. Das haben auch die Politiker begriffen: Derzeit diskutieren alle Parteien intensiv, wie man die gesetzliche Rente sicherer und gerechter machen kann. Im Fokus dabei: Menschen, die schon in jungen Jahren mitten im Arbeitsleben standen und über lange Jahre hinweg Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben.

Immer öfter jedoch fällt dann ihre gesetzliche Rente viel zu niedrig zum Leben aus – etwa aufgrund geringer Löhne. Mitunter eben auch so niedrig, dass es kaum noch einen Unterschied zum Hartz-IV-Bezug macht. Ich verstehe absolut, dass in der Debatte um die Grundrente das Stichwort „Gerechtigkeit“ so häufig fällt. Doch ich bezweifle, dass Instrumente wie diese die Probleme wirklich und vor allem nachhaltig lösen.

Zunächst muss man sich eines klarmachen: Für die Grundrente bräuchte es nach derzeitigem Stand der Diskussion 35 Beitragsjahre. Schon heute bringen etliche Deutsche dies gar nicht zusammen. Brüche im Berufsleben kommen häufig vor und der Wandel in der Arbeitswelt macht die Zahl der Anspruchsberechtigten künftig noch kleiner.

Heute orientiert man sich beruflich öfter mal neu und macht manchmal – gewollt oder gezwungenermaßen – auch Zeiten ohne berufliche Beschäftigung durch. Zudem steigen die meisten deutlich später in den Beruf ein als vor einigen Jahrzehnten.

Mehr junge Menschen studieren und sammeln Erfahrungen in Praktika und auf Reisen. Das Leben im Hier und Jetzt steht viel stärker im Vordergrund als früher, als man zeitlich und räumlich schon früh im festen Korsett des Arbeitslebens steckte und Träume oft auf später verschob.

