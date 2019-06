Universa mehrfach für Beitragsstabilität ausgezeichnet

Das Analysehaus Morgen & Morgen hat die Beitragsstabilität in der privaten Krankenversicherung (PKV) untersucht. Auf den Prüfstand kamen 906 Tarifkombinationen in der Vollversicherung von 29 Versicherern. Die uniVersa erhielt bei der Untersuchung insgesamt 40-mal die beste Bewertung fünf Sterne, was für „Ausgezeichnet“ steht. Allein 36-mal gab es das Prädikat für die Classic-Bausteintarife und je zweimal für die Medizinertarife und die Produktlinie Economy.

Bewertet wurden die Neugeschäftsbeiträge und Beitragsanpassungen von Unisex-Tarifen, die seit mindestens fünf Jahren auf dem Markt sind. Als Besonderheit bietet die uniVersa in den Produktlinien Classic und Economy ein verbraucherfreundliches Tarifwechselrecht.

Darüber haben Versicherte ein Leben lang 182 Wechselmöglichkeiten, von denen 174 ohne erneute Gesundheitsprüfung jederzeit ausgeübt werden können. Zudem hat die uniVersa auch reale Vertragsverläufe aufbereitet, die zeigen, wie sich die Beiträge von Bestandskunden entwickelt haben.

Foto: ilixe48/Shotshop/uniVersa