Basler Versicherungen kommen mit TransportMontage Plus auf den Markt

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch in Deutschland verweigert die Allianz Beratungs- und Vertriebs AG in Hamburg Personen den Zutritt zum Betriebsgelände am Kapstadtring, die in den letzten 14 Tagen in Norditalien (Lombardei, Venetien, Emilia Romagna), China, Südkorea, Iran oder Japan waren. Dies berichtet die “Hamburger Morgenpost” auf ihrer Homepage.