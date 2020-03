Die Bayerische baut Engagement bei Schweizer Start-up Dextra aus

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat ihre Beteiligung an dem Schweizer Insurtech-Start-up Dextra Versicherungen AG aus Zürich in Form einer Kapitalerhöhung und weiterer Übernahme von Aktien von 20 Prozent auf rund 37 Prozent erhöht. Gleichzeitig erhöht die Pax Holding aus Basel ihre Anteile auf rund 44 Prozent.

Dextra gilt als der innovativste und am schnellsten wachsende (Verdreifachung des Umsatzes in 2019) Autoversicherer in der Schweiz und hat seit Ihrer Gründung im Jahre 2016 über verschiedene Kapitalisierungsrunden mehr als 37 Millionen Schweizer Franken aufgenommen. Gemeinsam mit der genossenschaftlich organisierten Pax Holding aus Basel hält die Bayerische damit Anteile in Höhe von mehr als 80 Prozent.

Die Dextra Versicherungen können nun aufgrund der letzten Kapitalisierungsrunde über zwölf Millionen Schweizer Franken ihren durch Innovation getriebenen Wachstumskurs weiterführen. Für die Bayerische übernimmt die Dextra die Rolle eines Innovators in der Autoversicherung. Hier sind 2020 gemeinsame Projekte auch für den Markt in Deutschland geplant.

„Wir sind über die neuen Kapitalmaßnahmen sehr zufrieden“, sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. „Durch die stabile Aktionärsstruktur ist die Basis für die weitere Expansion von Dextra gelegt.“

„Die beiden Anker-Aktionäre bringen Planungssicherheit für das Unternehmen“, sagt Dextra Chief Executive Officer Dr. Patrick Eugster. „Damit können wir unsere ehrgeizige Innovationsstrategie weiter vorantreiben.“ (dr)