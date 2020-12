GDV erwartet spürbares Plus für 2021

Anzeige

Cash. ehrt den Head of the Year 2020

Das Medienhaus Cash. hat Dr. Stefan M. Knoll, Mitgründer und CEO der DFV Deutsche Familienversicherung AG, als Head of the Year ausgezeichnet. Die Ehrung fand vor laufenden Kameras am 10. Dezember auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese statt.