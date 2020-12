Im Interview erläutert Thomas Lüer, Vorstand Makler- und Kooperationsvertrieb HDI Vertriebs AG, warum für HDI die Leistungen aus der Betriebsschließungsversicherung auch in Pandemiezeiten greifen, wie der Versicherer Makler und Vermittler in Sachen Digitalisierung unterstützt und mit welchen Produkten HDI dem ab 2022 weiter sinkenden Garantiezins Paroli bieten will. HDI ist Partner der Cash. Financial Advisors Awards.