Uwe Schöpe wird Personalvorstand bei Zurich Deutschland

Die Zurich Gruppe Deutschland erweitert das Vorstandsgremium und macht den bisherigen Personalchef Uwe Schöpe zum neuen Personalvorstand des Versicherungsunternehmens.

Der Personalchef der Zurich Gruppe Deutschland Uwe Schöpe rückt in den Vorstand des Versicherungsunternehmens auf. Der Aufsichtsrat hat den 59-Jährigen mit sofortiger Wirkung als Personalvorstand und Arbeitsdirektor in das Führungsgremium berufen.

„Die Schaffung des Vorstandsressorts trägt der wachsenden Bedeutung des Personal-Managements sowie der Herausforderungen im Rahmen des kulturellen Wandels in unserem Unternehmen Rechnung. Uwe Schöpe wird die strategische Personalentwicklung der Zurich Gruppe Deutschland an zentraler Stelle mitgestalten”, so Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland.

Schöpe ist seit über 40 Jahren für die Zurich Gruppe Deutschland tätig und verfügt über undierte Erfahrungen und Qualifikationen im Personalsegmen. Er hatte in dieser Zeit neben der Leitung der früheren Weiterbildungsgesellschaft der Zurich Gruppe Deutschland auch verschiedene nationale und internationale Rollen im Bereich Learning & Development bei Zurich inne.

In den vergangenen zwei Jahren habe er entscheidend dazu beigetragen, die Zurich Unternehmenskultur in Richtung FlexWork und digitales Arbeiten weiterzuentwickeln.