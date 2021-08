50 Jahre WWK-Fondspolice – Chancen im Blick

2021 ist für die WWK Lebensversicherung a. G. ein besonderes Jahr. Vor exakt 50 Jahren fiel der Startschuss für die erste Fondspolice des Versicherers. Die WWK bot 1971 als einer der ersten Anbieter in Deutschland fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte an.

Die neue Produktgattung entwickelte sich in den Folgejahren zu einem Verkaufsschlager und trug maßgeblich zum starken Wachstum des Versicherers bei. Mit circa 4,5 Milliarden Euro Gesamtanlagen in Fonds und rund 600.000 Kundenverträgen zum Jahresende 2020 ist die WWK heute einer der Marktführer in diesem Geschäftsfeld.

Die WWK Fondspolice wurde seit ihrer Markteinführung vor nunmehr 50 Jahren durch eine immer größer werdende Vielfalt an Anlagemöglichkeiten und einer immer höheren Tarifflexibilität für die Kunden laufend verbessert. Höhepunkt dieser Entwicklung war die Konzeption und Einführung des innovativen Garantiefondskonzeptes WWK IntelliProtect® im Jahr 2009. Es verbindet auf geradezu idealer Weise hohe Renditechancen durch Partizipation an internationalen Aktienmärkten einerseits und Sicherheit durch vollständige Rückzahlung der eingezahlten Beiträge andererseits. Ermöglicht wird dies durch die als „individuelle Constant Proportion Portfolio Insurance (iCPPI)“ bekannte dynamische Portfolio–Absicherungsstrategie, die bei allen WWK-Fondsrenten mit Garantie kundenindividuell für jeden Kundenvertrag börsentäglich zum Einsatz kommen.

Das aktuelle Fondspolicen-Angebot der WWK besteht aus mehreren modernen und für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden konzipierten Altersvorsorgelösungen, die alle mit Bestnoten und Auszeichnungen von renommierten Ratingagenturen glänzen

Maximale Renditechancen durch passgenaue Garantien

Das meistgewählte Produkt ist WWK IntelliProtect® 2.0. Als fondsgebundene Rentenversicherung bietet es variable Garantieniveaus zwischen 50% und 100% der eingezahlten Beiträge, je nach Risikoneigung des Kunden. Mit diesen seit Juli 2020 in allen Schichten, also auch als Riester-Rente, neu konzipierten Fondsrenten stellt die WWK ihren Kunden ein vom gesamten Produktdesign nicht nur äußerst flexibles, sondern auch sehr renditestarkes, fondsgebundenes Altersvorsorgeprodukt zur Verfügung.

Faire und kundenfreundliche Versicherungsbedingungen sind für die WWK seit jeher eine Selbstverständlichkeit. Attestiert werden sie uns vom branchenweit anerkannten Rating-Institut Franke & Bornberg, das regelmäßig überprüft, ob bei den Tarifen alle notwendigen Gestaltungsoptionen vorhanden sind. Denn moderne Rentenversicherungen sollten für Kunden viele Möglichkeiten zur Vertragsanpassung bieten. Alle von der WWK neu angebotenen Tarife, ob Riester- oder Rürup-Rente, Privatrente oder Direktversicherung, werden von Franke & Bornberg durchgängig mit der Bestnote FFF+ bewertet.