Alte Leipziger optimiert Individualpolicen für gewerbliche Haftpflichtversicherung

Mit den überarbeiteten Individualpolicen – in Verbindung mit persönlicher Beratung und Unterstützung durch Maklerbetreuer und dezentralen Underwritern ab der Anbahnung eines Vertrags – verfolgt die Alte Leipziger das Ziel, ihre Position im sehr wettbewerbsintensiven gewerblichen und industriellen Haftpflichtmarkt zu stärken.

Zu den Leistungserweiterungen, die für beide Individualpolicen gelten gehört, dass die Regelversicherungssumme bei bei fünf Millionen Euro liegt. Hinzu kommt eine so genannte dreifache Maximierung: Bei drei Schadenfällen pro Jahr steht die Summe drei Mal zur Verfügung. Zudem entfallen bei einigen Deckungserweiterungen die Entschädigungsgrenzen (Sublimits). Auch Selbstbehalte wurden weitgehend gestrichen.

Ein neues Leistungsmerkmal ist die Bestleistungsgarantie. Hinzugekommen ist auch eine Besitzstandsgarantie, die Kunden im Fall von Vertrags-Umdeckungen vor möglichen Leistungsverschlechterungen schützt. Lohnbearbeitungsschäden einschließlich des Auftragsgegenstands sind bis zu 100.000 Euro abgesichert. Außerdem besteht Deckung für Produktschutz im Rahmen der Produktrückrufkosten. Auch Kosten für die Beratung bei einem Produktrückruf sind im Deckungsschutz enthalten.

Bei Baubetrieben ist zusätzlich mitversichert: Nachbesserungsbegleitschäden in ausgewählten Bauhauptbereichen und in den Baunebengewerken, Schäden an Arbeiten des Versicherungsnehmers und bei Nutzungsausfall sowie Kosten für Gutachter und Sachverständige.