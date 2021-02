Beschwerdequote weiter rückläufig

Obwohl nahezu jedes Großunternehmen in irgendeiner Form eine betriebliche Altersversorgung anbietet, weiß etwa jeder fünfte Mitarbeiter nichts davon. Insbesondere bei Geringverdienern kommen die Informationen nicht an. Eine Analyse von Aon sieht Handlungsbedarf in der Kommunikation rund um das …