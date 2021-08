Deutsche Rück rechnet mit 40 bis 50 Millionen Euro Nettoschaden

„Auf Basis erster Schadenmeldungen und unserer eigenen Modellierung sind wir von den Auswirkungen des Tiefs Bernd, als einer der größten Rückversicherer des deutschen Markts, entsprechend betroffen“, so Vorstandsvorsitzender Frank Schaar. Der Großteil des Brutto-

schadens kommt von den öffentlichen Versicherern. Sie sind in den betroffenen Gebieten stark vertreten. Die Deutsche Rück schätzt daher ihren Bruttoschaden auf aktuell 180 bis 230 Millionen Euro. „Aufgrund unserer für solche Ereignisse maßgeschneiderten Retrozessionsstruktur erwarten wir nach Entlastung durch unsere Schutzdeckungen einen Nettoschaden von 40 bis 50 Millionen Euro“, sagt Schaar.



„Vor dem Hintergrund unserer guten Substanz schätzen wir die Netto-Schadenauswirkung auf unser Unternehmen als moderat ein“, so Schaar weiter. „Unsere Gedanken gelten ganz besonders den Angehörigen von Opfern und Vermissten. Wir sind sehr bestürzt, dass so viele Menschen Leid und Verlust ertragen müssen. Umso mehr danke ich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Spenden und die

Nutzung der bezahlten Freistellung, um im Katastrophengebiet selbst mit anzupacken und konkrete Hilfe zu leisten.“