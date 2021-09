Fotovoltaik und Elektronik: Vema-Makler wählen ihre Favoriten

Fotovoltaikanlagen spielen bereits heute eine wichtige Rolle auf dem Weg hin zu mehr nachhaltiger Stromerzeugung. Auch wichtig und aus keinem Betrieb, keiner Kanzlei oder Praxis mehr wegzudenken: Elektronik - von Computern, Handys, Tablets bis hin zu hochwertiger Medizintechnik. Egal ob im Betrieb oder unterwegs. Auch hier will gut versichert sein, was zum Herzschlag eines Unternehmens nicht unwesentlich beiträgt. In ihrer jüngsten Qualitätsumfrage befragte VEMA ihre Partner und Genossen nach deren favorisierten Anbieter im Bereich beider Sparten.