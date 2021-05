Generali Global Corporate & Commercial ernennt neuen Head of Property Underwriting in Deutschland

Die Industrieversicherungseinheit Global Corporate & Commercial (GC&C) der Generali gibt die Ernennung von Marc Wekkeli zum neuen Head of Property Underwriting in Deutschland bekannt. Seine Aufgabe ist die strategische Weiterentwicklung der GC&C Deutschland in Property sicherzustellen.

Hans-Peter Klebe, Leiter GC&C Deutschland, sagt zu dieser Ernennung: „Wir freuen uns sehr, Marc Wekkeli als neuen Head of Property Underwriting in Deutschland begrüßen zu dürfen. Diese Ernennung verdeutlicht, dass wir das Wachstum und die Profitabilität im deutschen Markt weiter sichern. Mit Marcs bedeutendem Wissensschatz aus der Versicherungsbranche und seiner großen internationalen Erfahrung wird er einen großen Mehrwert für unser deutsches Team und unsere Kunden darstellen. Wir freuen uns darauf, unser Portfolio im Bereich Sachversicherung weiter auszubauen und zu entwickeln, während wir weiterhin einzigartige globale Versicherungslösungen anbieten, um das Geschäft unserer Kunden erfolgreich zu machen.“

Mit Wirkung zum 7. Juni wird Marc Wekkeli zum Head of Property Underwriting von GC&C Deutschland ernannt und berichtet direkt an den Leiter von GC&C Deutschland Hans-Peter Klebe. In seiner neuen Funktion wird Marc Wekkeli für die Sicherstellung der technischen Exzellenz, des Wachstums und der Profitabilität des deutschen Sachportfolios der GC&C verantwortlich sein.

Mit mehr als 25 Jahren internationaler Erfahrung in der Versicherungsbranche ist Marc als hochgradig technisch versierte Führungskraft im Markt anerkannt und hat umfangreiche Underwriting-Erfahrungen in den Sachsparten gesammelt. In den vergangenen 17 Jahren war Marc in Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung bei Swiss Re in Deutschland, den USA, in Singapur und Australien tätig.

Zu seinen Qualifikationen gehören ein Executive Master of Insurance (E.M.I.) von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, ein Master of Business Administration in Insurance von der Fachhochschule Köln und er ist Fellow des Chartered Insurance Institute (FCII) in London.