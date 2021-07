HDI Global: Barbara Klimaszewski-Blettner wird neue Leiterin für Region Südost

Die HDI Global SE hat Dr. Barbara Klimaszewski-Blettner zur neuen Leiterin der Region Südost ernannt. Klimaszewski-Blettner übernimmt die Verantwortung für die HDI-Global-Standorte München, Nürnberg und Leipzig sowie die Leitung der Niederlassung in München. Niederlassungsleiter Thomas Koch geht Ende September in den Ruhestand.

Klimaszewski-Blettner promovierte nach Studium der Betriebswirtschaftslehre am Institut für Risikomanagement und Versicherung der Universität München. Die gebürtige Münchnerin ist seit mehr als zehn Jahren in der Assekuranz in verschiedenen vertrieblichen und organisatorischen Rollen tätig, zuletzt bei einem Industrieversicherer in Süddeutschland. Sie wird die Position bei der HDI Global SE zum 1. September 2021 mit Sitz in München übernehmen.

„Dr. Barbara Klimaszewski-Blettner hat exzellente Kenntnisse in der nationalen und globalen Industrieversicherung“, sagt Andreas Luberichs, Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, über die neue Managerin in den Reihen von HDI Global.

„Ihre Erfahrung, Persönlichkeit und agile Arbeitsweise sind in unserem Unternehmen und in unseren Teams sehr willkommen. Ich bin überzeugt, dass sie ihr großes Fachwissen gezielt einsetzen wird, um die Region Südost erfolgreich in unserem Sinne zu formen. Die enge Verzahnung in dieser Region wird uns helfen, den HDI dort signifikant und teamorientiert für unsere Kunden zu entwickeln.“