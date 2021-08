Rentner bekommen im Schnitt erneut länger Ruhebezüge

Chubb und ECE: Erste IoT-Sensorlösung gegen Wasserschäden in Olympia-Einkaufszentrum München

In einem gemeinsamen Testprojekt haben der Industrieversicherer Chubb und ECE im Olympia-Einkaufzentrum in München (OEZ) ein IoT-basiertes Frühwarnsystem installieren lassen. Zum Einsatz kommt dabei eine Internet of Things-Lösung des Chubb-Kooperationspartners Munich Re.