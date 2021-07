Württembergische verbessert Versicherungsschutz für E-Autos

So ist künftig in der Vollkaskoversicherung von Elektro- und Hybridfahrzeugen in der Tariflinie Premium Schutz eine Allgefahrendeckung für Akkus enthalten. In der Teilkaskoversicherung besteht nach Angaben des Versicherers ab sofort Versicherungsschutz für die eigene (auch mobile) Ladestation oder Wallbox sowie für das Ladekabel und die Ladekarte.

„Alt für neu“ entfällt

Außerdem werden die Entsorgungskosten für beschädigte Akkus ohne Begrenzung übernommen. Das gilt auch nach einem Brand oder bei einem Totalschaden. Zudem fällt künftig der Abzug „neu für alt“ weg. Bis Mitte 2022 erhalten Kundinnen und Kunden einen Preisvorteil auf ihre Beiträge in Höhe von 20 Prozent für E-Autos und zehn Prozent für Hybridfahrzeuge.

Digitale Kfz-Zulassung

Neu bei der Württembergischen ist darüber hinaus die digitale Kfz-Zulassung. Mit der i-Zulassung über die Beraterinnen und Berater vor Ort können Kundinnen und Kunden des Versicherers ein neues Fahrzeug ganz bequem von zu Hause digital zulassen. Mit diesem Service will die Württembergische ihren Kunden teils lange Wartezeiten bei den Kfz-Zulassungsstellen ersparen.