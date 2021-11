Zurich und Aqilo verlängern Kooperation mit MediaMarkt und Saturn

Seit 2019 bietet die Zurich Gruppe Deutschland gemeinsam mit dem Schadendienstleister Aqilo Garantieverlängerungen und Geräteversicherungen für Kunden von MediaMarkt und Saturn in Deutschland an. Jetzt haben die Partner ihre Kooperation bis 2025 verlängert.

Die Zurich Gruppe Deutschland, Aqilo sowie MediaMarkt und Saturn haben ihre im Jahr 2019 gestartete Kooperation um mindestens drei weitere Jahre bis 2025 verlängert. Zudem haben Zurich und der Schadendienstleister das Garantieverlängerungs- und und Geräteversicherungenangebot – PlusGarantie und PlusSchutz – um einen Eigentransport- und Montageschutz (ETMS) erweitert. Der soll Kunden, die Großgeräte wie Flachbildschirme, Kühl- oder Eisschränke gekauft haben, direkt nach dem Gerätekauf passenden Schutz bieten.

Schon im ersten Jahr überzeugt

„Wir freuen uns über das Vertrauen und das hohe Interesse der MediaMarkt und Saturn-Kunden an unseren Leistungen. Schon im ersten Jahr unserer Zusammenarbeit konnten wir mit unserer Garantieverlängerung und dem PlusSchutz bereits viele Kunden von uns begeistern“, so Sebastian Wolf, Head of Cooperations, Partnerships & Affinity Business bei Zurich.

Trotz der Corona-Pandemie mit langen Schließzeiten des Einzelhandels habe die Zusammenarbeit mit MediaMarkt und Saturn im vergangenen Jahr einen weiteren Schub erhalten: „Durch vermehrtes Home Office und viel Zeit Zuhause haben die Kunden in ihre Elektronik investiert. Davon haben auch wir profitiert“, sagt Wolf zurück.

Ausbau weiterer Produkte und Services

„Die Kooperation bietet weiteres Potenzial, das wir in Zukunft auch noch weiter ausbauen möchten. Dabei haben wir insbesondere Services im Fokus, bei denen der Kunde direkt beim Erwerb des Produktes Lösungen angeboten bekommt, die einen hohen Mehrwert liefern“ so Wolf weiter. Ein Beispiel dafür sei der Zurich E-Mobil-Schutz, den Kunden beim Kauf eines E-Scooters in allen Filialen von MediaMarkt und Saturn abschließen können. Paralell dazu erhielten sie sofort im Markt die benötigte Versicherungsplakette, so Wolf.