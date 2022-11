Eine faire Altersvorsorge bezieht auch Care-Arbeit mit ein

Ist die Altersvorsorge in Deutschland fair geregelt? Was zeichnet ein gutes Vorsorgeprodukt aus? Sollte für eine faire Altersvorsorge auch Care-Arbeit, also die Versorgung der Familie, ausreichend berücksichtigt werden? Welche Bedeutung spielen Sicherheit und Rendite. Und wie gut ist die Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten. Eine Fairness-Studie der Huk Coburg fördert spannende Erkenntnisse zutage.