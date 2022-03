Ergo Reiseversicherung bringt Air Doctor an den Start

Die Ergo Reiseversicherung (ERV) führt einen neuen digitalen Service für Reisekranken-Versicherungs-Kunden ein. Zusammen mit Air Doctor bietet sie ihren Versicherten die Möglichkeit, über eine App im Urlaubsland Arzttermine in der Praxis, im Hotel oder über Videocall zu vereinbaren. Der Kunde spart sich dabei die finanzielle Vorleistung und nachträgliche Abrechnung, betont die Ergo.

Sollten Kunden der ERV im Urlaub erkranken oder sich verletzen, können sie den neuen, app-gestützten Service Air Doctor nutzen. Voraussetzung: Sie haben im Rahmen einer Jahres- oder einer Langzeit-Versicherung eine Reisekranken-Versicherung bei der ERV abgeschlossen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Abschluss als Einzelversicherung (Jahres-Reisekranken- bzw. Langzeit-Auslandskranken-Versicherung) oder im Paket (Rundum Sorglos-Jahresschutz) erfolgt ist, betont der Versicherer. Über die ERV travel und care App haben diese Kunden Zugriff auf das Air Doctor-Netzwerk, das mehr als 20.000 Ärzte in über 70 Urlaubsländern umfasst.

Was kann Air Doctor?

Ob Augen- oder Allgemeinarzt, Zahnarzt oder Kinderarzt, Air Doctor bietet nicht nur genaue Informationen zur Spezifikation, sondern liefert auch ausführliche Details zur räumlichen Lage (z.B. Nähe zum Standort) sowie zur Biografie der verfügbaren (Fach-)Ärzte. Die Selektion kann um die gewünschte Sprache oder das Geschlecht der Mediziner vor Ort verfeinert werden. Darüber hinaus ist auch ein Einblick in die Praxisräumlichkeiten möglich.



Der Kunde kann nun direkt einen Termin beim passenden Arzt buchen: Ihm werden verfügbare Termine angezeigt, die er direkt auswählt. In der Regel erhält er innerhalb von 45 Minuten eine Terminbestätigung. Die Konsultation kann sowohl in der Praxis als auch in Form eines Hausbesuches (Hotel) oder einer Videokonsultation erfolgen. Im Anschluss erhält der Kunde bei Bedarf auch ein Rezept.

Vorteil für Kunden

Der Versicherte erhält nicht nur unkompliziert Hilfe von kompetenten Medizinern, sondern die Abrechnung ist einfach und bargeldlos. Hat er eine Versicherung ohne Selbstbehalt abgeschlossen, muss er sich um nichts kümmern. Die Abrechnung erfolgt zwischen dem Arzt vor Ort, dem Partner Air Doctor und der ERV. Im Falle eines Selbstbehalts erleichtert das komfortable System schon bei der Arztsuche die Kostentransparenz: Bereits bei Terminsuche werden die anfallenden Arztkosten und damit auch die Höhe der Selbstbeteiligung übersichtlich dargestellt. Der Kunde zahlt ausschließlich den Selbsthalt über seine Kreditkarte.

Wer kann Air Doctor nutzen?

Ab 8. März 2022 ist dieser Service in einer Pilotphase für ERV-Kunden mit einer Jahresversicherungspolice mit Reisekranken-Versicherung für private Urlaubsreisen verfügbar. Voraussetzung ist, dass die Kundin oder der Kunde sich die ERV travel & care App aus den Appstores heruntergeladen hat. Für Notfälle steht allen Kunden weiterhin die Notruf-Nummer der ERV und das Assistance Netzwerk der weltweit agierenden Euro-Center zur Verfügung. Bei ambulanten Behandlungen ist Air Doctor eine wertvolle Erweiterung der Soforthilfe-Angebote.