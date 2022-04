MMM-Messe: Fonds Finanz freut sich über 4.000 Messebesucher

Zum Messeauftakt eroberte Star-Redner Markus Koch das Interesse der Besucher mit seinem Brückenschlag zwischen Investmentexperten und Privatanlegern. Prof. Dr. Hendrik Streeck skizzierte einen Blick in die Zukunft, wie das Corona-Virus künftig unser Leben begleitet. Die Biathletin Magdalena Neuner verriet ihr Geheimnis, wie man in besonderen Zeiten Spitzenleistung erbringt und Norbert Porazik stellte exklusiv die Pläne und Ziele der Zusammenarbeit mit Hg vor.

Den Höhepunkt fand die Messe in dem Abschlussvortrag von Dr. Gregor Gysi. Er gab spannende Einblicke aus dem politischen Geschehen in der Bundespolitik zum Krieg in der Ukraine und sozialen Missständen.

Als weiteres Highlight feierte das Loyalty-Programm auf der Messe sein fünfjähriges Jubiläum. Dabei wurde im Rahmen des Jahrestages das Programm um den Diamond-Status erweitert und somit die Prämienwelt von Three Circles auf 4cirlces umgestellt.



„Die ausgelassene Stimmung, die gefüllten Vorträge, das positive Feedback der Besucher zu den Fachvorträgen und vor allem auch die zufriedenen Gesichter der Makler, die nun wieder mit frischen Ideen und Erfolgskonzepten im Gepäck nach Hause gehen, sind für mich das Ergebnis für eine rundum gelungene Messe“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. Den Ausklang fand der Tag auf der anschließenden Messeparty im Münchner Szeneclub P1.



Wer die MMM-Messe nicht besuchen konnte, hat am voraussichtlich 13. September nochmal eine Chance auf der Hauptstadtmesse in Berlin.