Christian Linnewedel (Swiss Life Select): „Wir legen Wert auf Persönlichkeit und Potenzial“

Überall spricht man vom Fachkräftemangel. Wie beurteilen Sie den Arbeitskräftemarkt für Vermittelnde aktuell?

Linnewedel: Der Arbeitsmarkt für Vermittlerinnen und Vermittler ist derzeit sehr dynamisch. Wir bei Swiss Life Select sehen darin eine große Chance. Der Fachkräftemangel betrifft zwar viele Branchen, aber gerade im Finanzbereich bieten sich dadurch auch neue Möglichkeiten für junge wie erfahrene Talente oder auch Quereinsteiger. Wir beobachten ein wachsendes Interesse an einer sinnstiftenden Tätigkeit, guten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und flexiblen Arbeitsmodellen – genau das, was wir als modernes Finanzberatungsunternehmen bieten können.

Wie gewinnen Sie neue Vertriebsmitarbeiter? Welche Wege sind dabei am erfolgversprechendsten?

Linnewedel: Bei Swiss Life Select setzen wir auf einen Mix aus bewährten und innovativen Rekrutierungsmethoden. Persönliche Empfehlungen unserer Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner sind nach wie vor ein wichtiger Faktor. Gleichzeitig nutzen wir auch Social-Media-Plattformen und zentrale Aktivitäten wie Schaltungskonzepte auf den gängigen Jobplattformen, um potenzielle Talente dort abzuholen, wo sie selbst aktiv sind. Zudem bieten wir verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel für junge Nachwuchstalente im Rahmen unseres erfolgreichen Ausbildungskonzeptes für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen, genauso wie für erfahrene Branchenkenner, Beratungsspezialistinnen und -spezialisten, dual Studierende oder auch Menschen, die im Nebenjob starten möchten. Damit sprechen wir ein breites Spektrum an Personen an.

Werben Sie auch aktiv ab, zum Beispiel von Banken oder Wettbewerbern?

Linnewedel: Wir betreiben keine gezielte Abwerbung. Allerdings sind Fachkräfte aus dem Bankensektor oder von Wettbewerbern bei uns herzlich willkommen. Unser Vorteil liegt in unserem breiten, qualitätsgeprüften Produktportfolio, das weit über das Angebot vieler Banken und Wettbewerber hinausgeht. Dies ermöglicht unseren Beraterinnen und Beratern, ganzheitliche Finanzlösungen anzubieten. Für spezielle Anfragen können sie zudem mit den fachspezifischen Spezialistinnen und Spezialisten im Unternehmen zusammenarbeiten, um die Wünsche ihrer Mandantinnen und Mandanten mit entsprechender fachlicher Expertise zu erfüllen.

Welche Qualifikationen und Eigenschaften muss ein neuer Vertriebsmitarbeiter mitbringen? Welche Ausbildungen sind wertvoll, ist ein Studium erforderlich?

Linnewedel: Wir legen großen Wert auf Persönlichkeit und Potenzial. Wichtig sind uns vor allem ehrliches Interesse an Finanzthemen, Empathie, Lust auf die tägliche Arbeit mit Menschen und Lernbereitschaft. Unser umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot ermöglicht eine gründliche und kontinuierliche Qualifikation. Ein Studium ist auch deshalb keine Voraussetzung, kann aber natürlich von Vorteil sein. Bewerberinnen und Bewerber mit IHK-Lizenzierungen und vorhandener Erfahrung haben genauso die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Beispielsweise durch fachliche Spezialisierungen in der Beratung, wie etwa auf Personen im öffentlichen Dienst. Andere wiederum streben eine Führungskarriere an. Wir bieten also Chancen für verschiedenste Bildungshintergründe.

Wie viele neue Mitarbeiter gewinnen Sie pro Jahr?

Linnewedel: Unser Fokus liegt nicht nur auf der Gewinnung neuer Talente, sondern vor allem auf deren nachhaltiger Entwicklung. Durch umfassende Aus- und Weiterbildungsprogramme fördern wir langfristig unsere Beratenden und sichern so die Qualität und Stabilität unseres Beraterbestands. In den vergangenen fünf Jahren haben so durchschnittlich etwa 190 Personen jährlich die IHK-Lizenzierung nach Paragraf 34d GewO bei uns erfolgreich abgeschlossen. Diese Zahl spiegelt den nachhaltigen Aufbau von Beratungstalenten wider, die wir gezielt ausbilden und auf eine langfristige Tätigkeit vorbereiten. Zusätzlich dazu entscheiden sich jährlich auch einige erfahrene Fachkräfte für einen Wechsel zu Swiss Life Select.

Welche Benefits bieten Sie neuen Vertriebsmitarbeitern an? Und worauf legen diese besonders Wert?

Linnewedel: Der Wertewandel zeigt sich darin, dass heute Faktoren wie Work-Life-Balance und persönliche Entwicklung oft wichtiger sind als klassische materielle Anreize. Als Unternehmen bieten wir echte Entwicklungschancen. Junge Menschen können sich hier als Unternehmer/-innen selbst verwirklichen und profitieren gleichzeitig von einer modernen, loyalen Gemeinschaft, die ihnen Swiss Life Select bietet. Unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner schätzen besonders die Möglichkeit, eine sinnstiftende Tätigkeit auszuüben und sich, neben der fachlichen Qualifizierung, auch persönlich weiterzuentwickeln. Flexible Arbeitsmodelle, moderne Kanzleien und digitale unterstützende Tools sind ebenfalls beliebte Benefits. Dazu kommen ein starker Zusammenhalt in den Teams und Support durch unser zentrales Backoffice, damit sich die Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner auf ihre Beratungsaufgabe fokussieren können. Wichtig sind zudem eine faire Unternehmenskultur sowie ein transparenter Vergütungs- und Karriereplan.

Inwieweit bieten Sie ein Mentoring-/Buddy-Programm für den Einstieg an? Wie funktioniert das in der Praxis konkret?

Linnewedel: Wir legen großen Wert auf die kontinuierliche Unterstützung unserer Nachwuchstalente und messen Teamarbeit einen hohen Stellenwert bei. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen stehen als Mentoren zur Seite und begleiten die neuen Talente in ihrer Entwicklung. Vor allem in der Zeit der Qualifizierung und bis hin zur IHK-Lizenzierung ist es unabdingbar, dass Nachwuchskräfte eng betreut werden und die Beratungsaufgabe durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, bis sie selbstständig Mandantinnen und Mandanten beraten dürfen.

Wie kann die Vertriebsbranche ihrer Ansicht nach das Nachwuchsproblem nachhaltig lösen?

Linnewedel: Um das Nachwuchsproblem nachhaltig zu lösen, müssen wir als Branche vielschichtig vorgehen. Zunächst gilt es, das Image der Finanzberatung nachhaltig zu verbessern. Wir müssen verdeutlichen, dass moderne Finanzberatung auf hohen Standards, umfassender Regulierung und stringenter Qualitätssicherung basiert. Gleichzeitig müssen wir junge Talente für die bedeutsame gesellschaftliche Aufgabe der Finanzberatung begeistern. Durch erstklassige Aus- und Weiterbildungsprogramme sowie den Einsatz modernster Tools machen wir den Beruf für die nächste Generation attraktiv. Zudem ist es in unserer noch immer männlich dominierten Branche essenziell, Vielfalt zu fördern. Diverse Perspektiven und Hintergründe sind unerlässlich, um die individuellen Bedürfnisse der Menschen optimal zu verstehen und zu bedienen. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, die Finanzberatungsbranche zukunftsfähig und für Nachwuchskräfte attraktiv zu machen.

Die Fragen stellte Oliver Lepold, freier Journalist, im Rahmen des Artikels „Recruiting im Vertrieb: Zwischen Wertewandel und Wir-Gefühl“ in Cash. 6/2025. Dies sind die Antworten in voller Länge.