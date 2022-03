Hilfsaktionen der Versicherer: Canada Life spendet 250.000 Euro und Provinzial gewährt Versicherungsschutz

Die Canada Life Gruppe in Europa spendet 250.000 Euro für die vom Ukraine-Krieg Betroffenen und der Provinzial Konzern, also die Provinzial Versicherung, die Provinzial Nord Brandkasse, dir Hamburger Feuerkasse sowie die Lippischen Landesbrandversicherung bietet Kriegsflüchlingen aus der Ukraine in den Sparten Haftpflicht, Hausrat und Kraftfahrt kostenlosen Versicherungsschutz.