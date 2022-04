Makler im Fokus: Zurich erweitert KMU-Angebot für neue Sparten

Neben der Ergänzung der Sparten wurden nun auch die bisherigen Deckungskonzepte noch einmal erweitert und bei allen Kunden kostenlos angepasst. Um das Thema Elementarschutz nach dem schweren Hochwasser im vergangenen Jahr auch bei Gewerbekunden breiter zu verankern, kann in der Verbundenen Gebäudeversicherung auch die ZÜRS 3-Zone des Zonierungssystems für Überschwemmungsrisiko abgesichert werden.

„Wir haben die klare Vision, der Top-Versicherer für KMU zu sein. Deshalb bauen wir stetig unsere Produkte und Services aus, um unsere Kunden mit dem auszustatten, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein“, so Jawed Barna, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für die KMU-Offensive.

Vertriebspartner für KMU begeistern

„Ein hochwertiges und passendes Produkt ist die eine Sache, doch die Kunden brauchen einen direkten und kompetenten Ansprechpartner, der ihnen ihre Risiken und mögliche Lösungen aufzeigt. Dazu gehören die nötige Expertise sowie entsprechendes Material für eine qualifizierte Beratung“, sagt Barna. „Für uns steht daher auch stark die Aktivierung der Vertriebswege im Fokus. Wir wollen unsere Vertriebspartner weiter für KMU begeistern“, so Barna.

Deswegen gibt es im zweiten Jahr der KMU-Offensive für Makler eine ganz besondere Veranstaltung: Ab dem 16. Mai startet dieses Jahr mit der KMU-Roadshow eine große Info-Tour durch Deutschland. Im Mittelpunkt stehen dabei kleine und mittlere Unternehmen. Die Themenvielfalt ist groß und reicht von der Neukundenakquise über den Abschluss bis hin zur Schadenprävention und aktuelle Megathemen wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit. Weitere Stationen sind Hamburg, Berlin, Frankfurt a.M., München und Stuttgart.

KMU-Roadshow soll Vertriebsdialog anschieben

Neben einem klassischen Messeformat mit Vorträgen und Messeständen wird bei der KMU-Roadshow großer Wert auf den Dialog gelegt, betont der Versicherer. „Gemeinsam mit zehn relevanten Partnern aus der Versicherungsbranche wollen wir – ganz im Sinne unseres Zurich Maklerimpuls – mit unseren Vertriebspartnern ins Gespräch kommen. Nach jedem Vortrag haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, das Thema mit den Top-Experten aus der Branche in einem Workshop zu vertiefen,“ sagt Jan Roß, Bereichsvorstand Maklervertrieb bei Zurich.

Dabei soll es nach Unternehmensangaben um konkrete Herausforderungen, aktuelle Trendthemen und spezielle Versicherungsfälle gehen. Die Anmeldung zur Roadshow erfolgt über www.maklerimpuls-on-tour.de. Zusätzlich zur Roadshow will der Versicherer in den kommenden Monaten die Sichtbarkeit im Maklermarkt weiter stärken: So soll mit ergänzenden BiPRO-Anbindungen und dem Einspeisen in verschiedene Vergleichsportale in dem Segment ein deutliches Wachstum erreicht werden.