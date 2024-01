Aon Stärkt Schifffahrtsexpertise in Deutschland

Aon plc treibt den Ausbau seines Geschäftsbereichs Schifffahrt in Deutschland weiter voran. Durch die Erweiterung der Geschäftsführung bei Karl Köllner GmbH Marine Insurance Brokers und die Einrichtung eines zusätzlichen Standorts in Bremen bekräftigt Aon sein Engagement im maritimen Sektor.

Expansion der Führungsebene: Mit Beginn des neuen Jahres verstärkt Lutz Brüggemann, ein anerkannter Experte in der Schifffahrtsbranche und ehemaliger Executive Director bei JWA Marine, Willis Towers Watson, das Team als neuer Geschäftsführer. Seine Erfahrung wird für die Leitung des neuen Standorts von Karl Köllner Marine in Bremen von großer Bedeutung sein.

Strategische Standorterweiterung in Bremen: Der neue Standort in Bremen ist ein Schritt, um die Präsenz von Karl Köllner Marine in Deutschland zu stärken. Neben Hamburg und Mülheim an der Ruhr wird Bremen als dritter Standort das Unternehmen mit insgesamt 13 Experten im Bereich Schifffahrt positionieren.

Kundenorientierte Beratung: Ulfert Paulsen, Geschäftsführer bei Karl Köllner Marine, betont die Bedeutung des Bremener Teams für die Bereitstellung von Beratung direkt am Ort des Geschehens: Der neue Standort wird ein wichtiger Ankerpunkt für Schifffahrtsunternehmen, Werften und Schiffseigner sein.

Wachstumsstrategie von Aon: Kai Büchter, CEO Aon DACH, fasst die Strategie zusammen: ‚Wir setzen unseren Wachstumskurs in der Schifffahrtsbranche fort. Unsere Kunden profitieren von unserer lokalen Präsenz und unserem internationalen Netzwerk, um ihre Geschäfte und Risiken erfolgreich und nachhaltig zu managen.‘