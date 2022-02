Marktinitiative Neuer Renditestandard meldet zehn neue Mitglieder

Die Marktinitiative Neuer Renditestandard (siehe hierzu das Cash.Interivew mit Morgen & Morgen) wurde am 26. Januar 2022 vorgestellt. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass das Interesse im Markt größer ist. Neben neun Vermittern ist auch die Stuttgarter Lebensversicherung als großer Maklerversicherer der Interessensvereinigung beigetreten.

Starke Resonanz von Vermittlern

„Die Resonanz ist enorm. Vor allem vom Point of Sale. Hier scheint der Druck massiv zu sein, Altersvorsorgeberatung auf einem verlässlichen Fundament betreiben zu können“, zeigt Pascal Schiffels, Mitinitiator und Geschäftsführer von MORGEN & MORGEN, die Reaktionen am Markt.

Von den aktuell rund 20 laufenden Anfragen sind nach Schiffels Angaben nun bereits neun Vermittler Mitglieder der Marktinitiative geworden. Die Plattform renditestandard.de hat daher ihren Service für Verbraucherinnen und Verbraucher erweitert. Neben dem Profiler zur Erstellung des eigenen Chance-Risiko-Profils und dem Zugang zu den angebundenen Versicherern ist nun auch die Kontaktaufnahme zur individuellen Beratung durch Mitglieder aus der Vermittlerschaft möglich.

Die Stuttgarter ist neues Mitglied

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. ist der nächste Versicherer, der sich der Marktinitiative angeschlossen hat. Als einer der First Mover in der Anwendung des Volatium Modells bringe die Stuttgarter einen großen Erfahrungsschatz aus der Praxis im Unternehmen und vom Point of Sale mit, betont die Marktinitiative.

„Seit zehn Jahren lässt die Stuttgarter Altersvorsorge-Tarife nach dem Volatium Modell von Morgen & Morgen zertifizieren. Vermittler können mit dieser transparenten Darstellung der Chancen und Risiken Produkte besser vergleichen und ihren Kunden damit passgenauere Lösungen anbieten. Wir freuen uns, wenn das Volatium Modell durch die „Marktinitiative Neuer Renditestandard“ noch größere Bedeutung gewinnt“, erklärt Ralf Berndt, Vorstand Vertrieb und Marketing, betriebliche Altersversorgung, die Motivation, der Inititiative bezutreten.

Gründungsmitglieder der Marktinitiative Neuer Renditestandard sind die Alte Leipziger, Basler, Canada Life, Württembergische, JDC und Morgen & Morgen.