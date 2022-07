Münchener Verein lanciert neue Risiko-LV für Zielgruppe Handwerker

Ergo steigt in chinesischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ein

Die Ergo Group steigt in den chinesischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ein und beteiligt sich an dem chinesischen Versicherer Taishan Insurance mit Sitz in Shandong. Hierzu unterzeichnete der deutsche Erstversicherer eine Aktionärs- und Kapitalerhöhungsvereinbarung.