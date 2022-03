Risikolebensversicherung: Rückdatierung spart mehrere Hundert Euro

Zu Beginn des Jahres startete die Nettowelt GmbH & Co. KG eine neue, kostenlose Plattform für die Vermittlung von Riester in Form von Nettotarifen. Ab sofort bietet die Bayerische ihre Tarife auf der Plattform an. Den Ausstieg aus der Riester-Rente hält der Konzern für ein falsches Signal.