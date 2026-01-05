Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Mit Eurofil-Übernahme: Allianz Direct baut Frankreich-Geschäft deutlich aus

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Paris
Foto: Bildagentur PantherMedia / Givaga
Mit Eurofil erweitert Allianz Direct zugleich sein Produktangebot in Frankreich um das Kfz-Segment.

Allianz Direct schließt die Übernahme von Eurofil ab und baut ihre Präsenz im französischen Online-Versicherungsmarkt deutlich aus. Für Kundinnen und Kunden ändert sich nichts – und die Wachstumsstrategie gewinnt an Tempo.

Allianz Direct hat die Übernahme von Eurofil, einer Marke von Abeille Assurances, nach Erhalt aller regulatorischen Genehmigungen abgeschlossen. Mit dem Vollzug der Transaktion stärkt das Unternehmen seine Marktposition im französischen Online-Versicherungsmarkt und betreut künftig rund 650.000 Policen.

Im Zuge der Übernahme gehen die operativen Geschäftsaktivitäten von Eurofil auf Allianz Direct über. Dazu zählen auch mehr als 300 Mitarbeitende sowie die Marke selbst. Für Allianz Direct ist es bereits die dritte Akquisition in Frankreich seit Januar 2024, nach den Übernahmen von Luko und Friday.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit Eurofil erweitert Allianz Direct zugleich sein Produktangebot in Frankreich um das Kfz-Segment. Damit passt das Unternehmen sein Portfolio an die bestehenden Angebote in anderen europäischen Märkten an.

Für Kundinnen und Kunden von Eurofil bleiben die bestehenden Angebote unverändert. Alle Services stehen weiterhin wie gewohnt über die Eurofil-Website zur Verfügung. Die Transaktion ist Teil der europäischen Wachstumsstrategie von Allianz Direct, die auf den Ausbau digitaler Direktversicherungslösungen in ausgewählten Märkten abzielt.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/mit-eurofil-uebernahme-allianz-direct-baut-frankreich-geschaeft-deutlich-aus-709329/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.