Mit Eurofil-Übernahme: Allianz Direct baut Frankreich-Geschäft deutlich aus

Allianz Direct hat die Übernahme von Eurofil, einer Marke von Abeille Assurances, nach Erhalt aller regulatorischen Genehmigungen abgeschlossen. Mit dem Vollzug der Transaktion stärkt das Unternehmen seine Marktposition im französischen Online-Versicherungsmarkt und betreut künftig rund 650.000 Policen.

Im Zuge der Übernahme gehen die operativen Geschäftsaktivitäten von Eurofil auf Allianz Direct über. Dazu zählen auch mehr als 300 Mitarbeitende sowie die Marke selbst. Für Allianz Direct ist es bereits die dritte Akquisition in Frankreich seit Januar 2024, nach den Übernahmen von Luko und Friday.

Mit Eurofil erweitert Allianz Direct zugleich sein Produktangebot in Frankreich um das Kfz-Segment. Damit passt das Unternehmen sein Portfolio an die bestehenden Angebote in anderen europäischen Märkten an.

Für Kundinnen und Kunden von Eurofil bleiben die bestehenden Angebote unverändert. Alle Services stehen weiterhin wie gewohnt über die Eurofil-Website zur Verfügung. Die Transaktion ist Teil der europäischen Wachstumsstrategie von Allianz Direct, die auf den Ausbau digitaler Direktversicherungslösungen in ausgewählten Märkten abzielt.