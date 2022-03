Ukraine-Krieg: Ideal Versicherung hilft Flüchtlingen mit Spenden und Unterkünften

Auch die Ideal Versicherung setzt ein Zeichen des Mitgefühls. In einer von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern initiierten und von der Geschäftsleitung unterstützen Spendenaktion wurden innerhalb einer Woche insgesamt 23.745 Euro gesammelt. Zudem stellt der Versicherer in einem Berliner Hotel 15 Zimmer für Flüchtlinge bereit.

Die Spendensumme geht je zur Hälfte an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die SOS-Kinderdörfer weltweit, die humanitäre Hilfe für die Kriegsbetroffenen organisieren.

Darüber hinaus leistet die Ideal Soforthilfe in Berlin und bietet den Menschen auf der Flucht vor dem Ukraine-Krieg eine Unterkunft und Verpflegung. „Als in Berlin ansässiges Unternehmen erleben wir sozusagen hautnah das Leid und die Not der Menschen, die hier in Berlin ankommen und Zuflucht suchen. Wir können und wollen nicht tatenlos zusehen, wie sich das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer weiter verschlechtert. Deshalb stellen wir Flüchtenden ein Obdach und Verpflegung in dem zentral gelegenen Courtyard Hotel in Berlin-Mitte bereit. Mit dem Hotelmanagement ist abgestimmt, dass bis auf Weiteres ein Kontingent von 15 Zimmern zur Verfügung steht und die Ideal die Kosten übernimmt“, sagt Rainer M. Jacobus, Vorstandsvorsitzender der Ideal.

Rainer M. Jacobus, Vorstandsvorsitzender der Ideal Lebensversicherung in Berlin

Ukraine-Flüchtlinge können sich auf der Internetplattform https://www.hospitality-helps.org über die aktuell verfügbaren Kapazitäten informieren und Zimmer buchen. Alle an der Aktion beteiligten Hotels sind auf der Plattform zusammengefasst und informieren dort in ukrainischer, englischer und russischer Sprache.