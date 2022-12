Victoria Leben, Ergo Leben und Ergo Vorsorge Leben: Gesamtverzinsung für 2023 bleibt unverändert

Die Ergo Vorsorge, der Lebensversicherer der Ergo Group, hält die laufende Gesamtverzinsung für das Jahr 2023 stabil. Auch bei den beiden für die traditionellen klassischen Lebensversicherungsprodukte zuständigen Gesellschaften Ergo Leben und die im internen Run-off befindliche Victoria Leben gibt es keine Veränderungen bei der Gesamtverzinsung im Vergleich zum Vorjahr.

„Die verbesserte Situation bei den Kapitalmarktzinsen ist ein wichtiges und positives Signal an die Versicherten in einem ansonsten von großer Unsicherheit geprägtem wirtschaftlichen Umfeld. In diesem Kontext agieren wir weiterhin umsichtig und halten die Gesamtverzinsung und die Überschussbeteiligung der Ergo Vorsorge Lebensversicherung für das Jahr 2023 stabil“, erklärt Michael Fauser, Vorstandsvorsitzender der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG.

Die Gesamtverzinsungen im Detail

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung setzt die laufende Verzinsung im Jahr 2023 unverändert bei 2,2 Prozent fest. Hinzu kommen 0,2 Prozent aus Schlussüberschussbeteiligung und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven. Damit beträgt die Gesamtverzinsung wie im Vorjahr 2,4 Prozent.

Die Ergo Lebensversicherung setzt die laufende Verzinsung im Jahr 2023 bei 1,85 Prozent fest. Dazu kommen 0,25 Prozent aus Schlussüberschussbeteiligung und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven. Die Gesamtverzinsung für 2023 bleibt somit bei 2,1 Prozent.

Auch für die Victoria Lebensversicherung bleibt die laufende Verzinsung im Jahr 2023 bei 1,85 Prozent. Die Kunden erhalten dazu 0,25 Prozent aus Schlussüberschussbeteiligung und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven. Die Gesamtverzinsung beläuft sich somit auf 2,1 Prozent.

