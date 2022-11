Neue Budgettarife – so einfach war betriebliche Krankenversicherung noch nie

Die neuen BudgetFlex- Tarife bieten ein festes Jahresbudget für eine flexible Auswahl an Gesundheitsleistungen. Von Heilpraktiker-Behandlungen über Sehhilfen bis hin zu modernen zahnärztlichen Leistungen sind die wichtigsten Deckungslücken der gesetzlichen Krankenversicherung abgedeckt. Dabei überzeugt das neue Angebot der ARAG Krankenversicherung mit Einfachheit, besonderen Leistungen für Familien und einer führenden Marktpositionierung.

Einfaches Produkt mit einfachen Prozessen

„Wir wollen mit ARAG BudgetFlex Arbeitgebern und Vermittlern einen möglichst einfachen Zugang zur betrieblichen Krankenversicherung ermöglichen“, beschreibt Roland Schäfer, Vorstandsmitglied der ARAG Krankenversicherungs-AG, das neue Angebot. Die Basis bildet der verständliche Aufbau der beiden neuen Produktlinien.

Die Produktlinie BudgetFlex Komfort überzeugt durch ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und setzt bei nur zwei Unterbudgetgrenzen für Sehhilfen und professioneller Zahnreinigung Akzente über die marktüblichen Standards hinaus. Die Premium-Tariflinie Budget-Flex Premium hat keine Unterbudgetgrenzen und bietet ein besonderes Highlight im Bereich der familiennahen Leistungen.

Das einfache Tarifdesign wird flankiert von automatisierten Prozessen vom Versicherungsabschluss bis hin zur Leistungsregulierung. Dank einer modernen Plattformlösung kann der Vermittler den Arbeitgeber nicht nur mit allen relevanten Informationen beraten, sondern auch direkt den Vertrag bei der ARAG Krankenversicherung beantragen – alles digital und intuitiv. Daneben ermöglicht die neue Plattformlösung dem Arbeitgeber eine unkomplizierte, vollständig digitale Verwaltung der Bestandsdaten seiner Mitarbeiter. Zusätzlich stellt die ARAG Krankenversicherung auch für die Mitarbeiter selbst eine digitale Lösung für die schnelle und einfache Rechnungserstattung beim Budgettarif zur Verfügung – in Form der ARAG GesundheitsApp. Über diese ist auch jederzeit der Stand der Leistungsabrechnung sowie die gesamte Leistungshistorie einsehbar. Von den neuen, einfachen Prozessen rund um die BudgetFlex-Tarife profitieren Vermittler, Arbeitgeber, Mitarbeiter und Versicherer gleichermaßen.

Das besondere Extra für Familien

Die ARAG Krankenversicherung ist fester Bestandteil des ARAG Konzerns, dem größten Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz – daher liegt der besondere Fokus bei der Absicherung von Familien auf der Hand. „Und natürlich ist auch mir, als zweifache Mutter, die Unterstützung von Familien ein besonderes Anliegen“, erläutert die Projektleiterin Simone Steiner die besondere Ausgestaltung der neuen Produktlinien.

In beiden Produktlinien steht den Versicherten ein Kinderkrankentagegeld in Höhe von 15€ am Tag zur Verfügung, wenn das erkrankte Kind zu Hause betreut werden muss. Auch können werdende Mütter und Väter an einem speziell für die ARAG konzipierten Online-Geburtsvorbereitungskurs teilnehmen, wenn sie in einem der neuen ARAG Budgettarife versichert sind. Darüber hinaus profitieren Kunden mit Premium-Tarif von einer weiteren attraktiven Familienleistung: Bis zu 300 Euro zusätzlich im Jahr stehen für Leistungen rund um die Schwangerschaft und Geburt zur Verfügung. Abschließbar sind die ARAG Budgettarife übrigens nicht nur für Arbeitnehmer, sondern mit gleichem Leistungsumfang auch für deren Familienangehörige.

„Mit unseren neuen Budgettarifen bieten wir ein einfaches und gleichzeitig leistungsstarkes Produktangebot, das mit seinen digitalen Lösungsansätzen ein besonderes Ausrufezeichen im Markt der betrieblichen Krankenversicherung setzen wird“, ist sich Vorstandsmitglied Roland Schäfer sicher.