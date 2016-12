Huk-Coburg: Weiler tritt 2017 ab

Der Versicherungskonzern Huk-Coburg bekommt im kommenden Sommer einen neuen Chef. Der bisherige Vorstandssprecher Wolfgang Weiler wird 65 Jahre alt und geht zum 31. Juli in den Ruhestand, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Weiler war fast drei Jahrzehnte bei der oberfränkischen Versicherung aktiv. Neuer Chef wird Klaus-Jürgen Heitmann, der seit 2003 für die Huk-Coburg arbeitet. Der 48-Jährige ist bislang im Vorstand zuständig für die Schaden- und Unfallversicherung.

Die Coburger sind vor allem in der Kfz-Versicherung stark. Mit knapp elf Millionen versicherten Autos ist die Huk in diesem Bereich Marktführer in Deutschland. (dpa-AFX)

Foto: Huk-Coburg