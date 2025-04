Christoph Willi & Barbara Ries, Baloise: „Wir schaffen Klarheit und Vertrauen“

Frau Dr. Ries, Herr Willi, 2024 war geprägt vom Krieg in der Ukraine, dem Nahostkonflikt, Zukunfts- und Transformationsängsten, einer verunsicherten Wirtschaft. Wie hat sich die Gemengelage auf die die Leben- und die Sachsparte von Baloise ausgewirkt?

Ries: Mit einem Gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern von 107,3 Millionen Euro konnten wir bei Baloise in Deutschland einen signifikanten Beitrag zum Ergebnis der Baloise Gruppe leisten. Und daran hatte auch unser sehr erfolgreiches Jahr in der Lebensversicherung einen großen Anteil. Wir sind mit einem Beitragsplus von 4,9 Prozent deutlich über dem Markt gewachsen. Unser Wachstum kommt dabei vor allem aus laufenden Beiträgen; in diesem Segment ist der Markt im Gegensatz zu uns sogar geschrumpft. Wir konnten sowohl in der fondsgebundenen Altersvorsorge als auch in der Biometrie unsere Produkte sehr gut am Markt platzieren. Für mich bestätigt sich hier, dass Menschen gerade in unsicheren Zeiten ein Bedürfnis nach guter und zuverlässiger Absicherung haben.

Willi: Baloise in Deutschland konnte auch in den Sachsparten trotz herausforderndem Umfeld mit einem ausgesprochen guten Ergebnis aufwarten. Wir konnten unser Prämienvolumen um 8,7 Prozent steigern und liegen damit über dem vom GDV prognostizierten Marktwachstum von 7,8 Prozent. Die für die Ergebnisbeurteilung wichtige Kennziffer Schadenkostenquote lag für Baloise bei 93,3 Prozent, da schneiden wir gegenüber dem Markt – der voraussichtlich bei rund 98 Prozent liegt – erheblich besser ab. In 2024 schreiben wir damit unsere guten Ergebnisse der letzten Jahre bei Wachstum und operativem Ertrag fort.

Der Wettbewerb in Deutschland verschärft sich, die Herausforderungen sind groß: Das gilt für die Leben- wie auch die Sachversicherung. Wie differenziert sich Baloise mit seiner Strategie von anderen Marktteilnehmern in Deutschland?

Ries: Strategisch verfolgen wir in Leben und Sach den gleichen Ansatz, weshalb ich diese Frage gerne auch für beide Geschäftsfelder beantworte: Wir fokussieren uns auf unser Kerngeschäft und auf klare Zielsegmente. In diesen Segmenten wollen wir top Produkte, einen persönlichen und lösungsorientierten Service und effiziente digitale Schnittstellen bieten. Im Umkehrschluss heißt das, wir bieten nicht alles an. Das kommunizieren wir gegenüber dem Markt transparent und schaffen damit Klarheit und Vertrauen.

Welche Maßnahmen werden aktuell ergriffen, um das Deutschlandgeschäft weiter zu stärken? Gibt es bestimmte Geschäftsfelder, in denen Sie in Deutschland künftig besonders wachsen möchten?

Ries: Mit unserer gerade beschriebenen Strategie in Deutschland verfolgen wir einen klaren Fokus auf Zielsegmente, in denen wir über dem Markt profitabel wachsen wollen. In der Lebensversicherung sind dies einerseits biometrische Produkte, und zwar Berufsunfähigkeit, Grundfähigkeit und Risikoleben und andererseits kapitaleffiziente Altersvorsorgeprodukte.

Willi: In der Sachsparte zählen die Sach-, Haftpflicht, Unfall-, Kraftfahrzeug-, Transport- und Technische Versicherung zu unseren Zielsegmenten für Privat- und Firmenkunden. In jedem der Zielsegmente legen wir fest, wie wir uns hinsichtlich Produkt und Vertrieb aufstellen. In Summe fokussieren wir uns auf rund 50 Mrd. des Marktvolumens von über 90 Milliarden des deutschen Sachmarktes. Ein entscheidendes Element der Stärkung unseres Deutschlandgechäftes sind die bereits getätigten und laufenden Investition in eine moderne IT-Landschaft. Damit sichern wir die Zukunftsfähigkeit und sind im Marktvergleich sehr weit vorne. Perspektivisch werden Kosteneinsparungen möglich, was unsere Konkurrenzfähigkeit weiter steigert.

Frau Dr. Ries, fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen sind ein zentrales Thema für Vermittler. Wie sieht die Produktstrategie von Baloise in diesem Bereich aus?

Ries: Die kapitaleffiziente Altersvorsorge ist eines unserer Zielsegmente. Unsere Produktstrategie innerhalb der Segmente nennen wir Medaillenstrategie. Das bedeutet, dass wir im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis in unserem Zielmarkt auf den vordersten Plätzen stehen möchten. Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner sollen ein leistungsstarkes, flexibles Produkt anbieten und sich gleichzeitig auf unseren persönlichen Kundenservice verlassen können. Bei uns machen die handelnden Menschen den Unterschied aus. Dieses Feedback bekommen wir glücklicherweise sehr häufig aus dem Markt.

Welche Trends beobachten Sie aktuell im Markt für fondsgebundene Versicherungen, und wie reagiert Baloise darauf?

Ries: Ich beobachte den Wunsch nach Flexibilität und Sicherheit und eine stärkere Kapitalmarktaffinität gepaart mit Kostenbewusstsein. Kundinnen und Kunden möchten sich nicht jahrzehntelang ohne Gestaltungsmöglichkeit an ein Produkt binden. Sie möchten die Chancen des Kapitalmarkts nutzen, aber insgesamt sind die Deutschen immer noch sehr risikoavers. Genau auf diese Bedürfnisse passen wir unsere Produkte an. Bei uns sind Beitragspausen, Erhöhungen, Entnahmen, Fondswechsel und vieles mehr möglich. Durch einen Schieberegler zu Beginn, Umschichtungen während der Laufzeit oder ein Ablaufmanagement zum Ende des Vertrages bilden wir das Sicherheitsbedürfnis individuell ab. Vom aktiven Fonds bis zum ETF können alle Facetten des Kapitalmarkts abgebildet werden. Zudem haben wir einen einzigartigen Kostendeckel.

Baloise gehört zu den renommierten Anbietern im Segment der Arbeitskraftabsicherung. Zugleich ist der Wettbewerb dort hoch und das Angebot an sehr guten Tarifen dicht. Wie positionieren sie sich in der stark umkämpften Sparte?

Ries: Auch in der Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung verfolgen wir unsere Medaillenstrategie. Wir streben eine sehr gute Positionierung im Vergleicher an und achten bei unseren Produkten auf das gewisse Extra. Im neuen Tarif unterstützen wir Kundinnen und Kunden z.B. als erster Anbieter bereits vor dem Leistungsantrag bei einer Beratung durch Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner oder Verbraucherschutzzentralen. Bei Kammerberufen verzichten wir bisher als einziger Versicherer auf die Anrechnung von Ansprüchen gegenüber Versorgungswerken bei der finanziellen Risikoprüfung. Neben Produkt und Preis spielt auch hier der Service eine große Rolle. Unser Underwriting- und unser Leistungs-Team haben einen sehr guten Ruf im Markt und zeichnen sich durch Pragmatismus, Lösungs- und Serviceorientierung aus.

Seite 2: „Wir haben drei Schwerpunkte definiert“