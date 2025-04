Zielgruppe Kleinunternehmen: Axa verbessert Betriebshaftflicht

Unter dem Namen „Profi-Schutz Haftpflicht“ bietet der Versicherer eine umfassende Grunddeckung mit zahlreichen Leistungsverbesserungen, die bereits im Basistarif enthalten sind. Damit will Axa auch kleineren Unternehmen eine leistungsstarke und gleichzeitig bezahlbare Absicherung ermöglichen.

Im Zentrum der Neuerungen stehen erweiterte Leistungen für zentrale Zielgruppen wie Handel, Handwerk und Dienstleistungen. So wurden viele Entschädigungsgrenzen, etwa für Folgeschäden beim Abhandenkommen fremder Schlüssel, auf 500.000 Euro angehoben. Auch die Produkthaftpflicht wurde für zahlreiche Betriebsarten im Handelsbereich deutlich erweitert. Gleichzeitig senkte Axa die Mindestbeiträge auf bis zu 90 Euro netto ab – ein Angebot, das besonders kleineren Betrieben den Zugang erleichtern soll.

Chiara Fries, Leiterin des Firmengeschäfts Haftpflicht bei Axa Deutschland, betont die Bedeutung des neuen Produkts: „Die Betriebshaftpflicht ist eine der wichtigsten Versicherungen für Unternehmen, weil Haftungsansprüche schnell existenzbedrohend werden können. Wir wollen Unternehmerinnen und Unternehmern Sicherheit geben, damit sie sich auf ihr Geschäft und ihre Vision konzentrieren können.“

Auch in der Beratung und im Abschlussprozess setzt der Versicherer auf Vereinfachung: So haben Vertriebspartner künftig mehr Entscheidungsfreiheit im Beratungsgespräch, um passgenaue Lösungen anbieten zu können. Versicherungssummen bis zu zehn Millionen Euro lassen sich nun direkt am Point of Sale abschließen, höhere Deckungen sind auf Anfrage möglich. Zudem wurden die Fragebögen zur Risikoprüfung um über 30 Prozent reduziert – nach Aussage der Axa soll dies eine spürbare Erleichterung im Tagesgeschäft mit sich bringen.

Neben der klassischen Haftpflicht- und Sachversicherung bietet der Versicherer auch persönliche Absicherungen für Unternehmerinnen und Unternehmer an – etwa gegen Krankheit, Berufsunfähigkeit oder für die Altersvorsorge. In einer individuellen Beratung können Firmenkunden ihren Schutz modular zusammenstellen und so optimal auf die Anforderungen ihrer jeweiligen Branche abstimmen.

Mit dem modernisierten Profi-Schutz Haftpflicht will sich Axa als starker Partner für kleine und mittlere Unternehmen präsentieren. Man sei verlässlich, flexibel und mit einem klaren Blick für die Praxis, betont die Axa.