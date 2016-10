Neuer CFO Schweiz bei Swiss Life

Roman Stein (42) wird zum 1. Januar 2017 neuer Leiter Finanzen & Aktuariat und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Schweiz. Der diplomierte ETH-Physiker und Finanzspezialist war zuvor CFO und Mitglied der Konzernleitung bei der CSS Versicherung.

Er folgt auf den langjährigen Finanzchef Schweiz Martin Suter, der Swiss Life Ende September 2016 verlassen hat.

Stein übernahm 2014 die Gesamtverantwortung für den Konzernbereich Finanzen und damit die finanzielle Führung der CSS Gruppe. Zuvor hatte er in 14 Jahren bei der Zurich Insurance Group verschiedene Positionen inne, darunter die Leitung der Buchhaltungs- und Controlling-Bereiche in der Schweiz und in England.

“Mit Roman Stein gewinnt Swiss Life Schweiz einen profilierten sowie versicherungs- und finanzerfahrenen Manager für die Leitung des für uns zentralen Geschäftsbereichs Finanzen & Aktuariat”, so Ivo Furrer, CEO Swiss Life Schweiz. (kb)

Foto: Swiss Life