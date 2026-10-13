21shares bringt synthetisches Pre-IPO-ETP auf Anthropic an den Markt

21shares bringt ein ETP auf den Markt, das die implizite Bewertung des KI-Unternehmens Anthropic vor einem möglichen Börsengang abbildet. Das Produkt nutzt dafür eine neue Zweckgesellschaft und Total Return Swaps. Wie die Bewertung ermittelt wird, ist dabei zentral.

21shares hat das nach eigenen Angaben erste synthetische Pre-IPO-ETP Europas auf Anthropic aufgelegt. Das Produkt mit dem Ticker CLAU soll Anlegern ein ungehebeltes Engagement in die implizite Bewertung des KI-Unternehmens vor einem möglichen Börsengang ermöglichen. Es wird am Vienna MTF der Wiener Börse in Euro gehandelt. Die ISIN lautet CH1606386675.

Das ETP bildet die Bewertung nicht über Aktien von Anthropic ab. Das Engagement wird laut 21shares über Total Return Swaps (TRS) auf den Kaiko Anthropic USD Reference Rate (USDT) (London) Index hergestellt. Der tägliche Referenzpreis des Index leitet sich aus den Perpetual-Futures-Kontrakten auf Anthropic bei Binance ab. Die Swap-Kontrakte bilden deren Wertentwicklung ohne Hebelwirkung ab.

Neue Zweckgesellschaft für synthetische Anlagen

Für das Produkt hat 21shares gemeinsam mit FalconX die Zweckgesellschaft 21shares x FalconX Limited gegründet. Sie soll synthetische Engagements und weitere Multi-Asset-Strategien ermöglichen. FalconX übernimmt dabei nach Angaben der Unternehmen unter anderem die Rolle des Prime Brokers und stellt Handelsausführung sowie Derivatehandel bereit. Als weitere mögliche Anwendungsfelder nennt 21shares Pre-IPO-Anlagen und renditetragende Derivatestrukturen.

21shares-Präsident und Chief Investment Officer Duncan Moir begründet das Angebot mit dem begrenzten Zugang traditioneller Anleger zu privaten Unternehmen. Die neue Struktur solle es ermöglichen, Pre-IPO-Engagements in einem ETP abzubilden. FalconX-Manager Austin Reid verweist auf die Nachfrage nach Zugang zu relevanten Marktsegmenten. Kaiko stellt nach Angaben von Managing Director Anne-Claire Maurice den Referenzpreis für die implizite Bewertung bereit. Dieser beruhe auf Handelsaktivitäten an den Perpetual-Märkten.

Die Gesamtkostenquote beträgt 1,00 Prozent. Zusätzlich fällt eine Ausstiegsgebühr von 2,00 Prozent an.