ADAC-Umfrage: 39 Prozent der Autofahrer offen für einen Versicherungswechsel

Eine ADAC-Umfrage zeigt: 39 Prozent der Autofahrer denken über einen Versicherungswechsel nach oder haben ihn bereits vollzogen. Das sind weniger als im Vorjahr. Doch worauf achten Wechselwillige wirklich, wenn nicht nur der Preis entscheidet?

Laut einer Umfrage der ADAC Autoversicherung denken 35 Prozent der Befragten über einen Wechsel ihrer Kfz-Versicherung nach. Weitere vier Prozent haben sich bereits für einen anderen Anbieter entschieden. Damit sind insgesamt 39 Prozent der Autofahrer offen für einen Wechsel.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Wechselbereitschaft damit leicht gesunken: 2025 erwogen noch 46 Prozent der Befragten diesen Schritt. Bis zum 30. November 2026 lassen sich viele Kfz-Versicherungen regulär kündigen und neu abschließen. 57 Prozent der Befragten wollen bei ihrer bisherigen Versicherung bleiben, drei Prozent machten keine Angabe. Der Anteil derjenigen, die noch nie ihre Kfz-Versicherung gewechselt haben, liegt wie im Vorjahr bei 25 Prozent.

Preis ist nicht alles

33 Prozent der Befragten würden bei einer Ersparnis von bis zu 100 Euro einen Anbieterwechsel in Betracht ziehen. 65 Prozent geben an, dass ihnen Leistungen und Service bei der Kfz-Versicherung wichtiger sind als der Preis. 26 Prozent stimmen dem nicht zu, neun Prozent machten dazu keine Angabe. Der ADAC rät, Tarife sorgfältig zu vergleichen. Neben dem Jahresbeitrag spielen unter anderem der Leistungsumfang, Regelungen zur groben Fahrlässigkeit, die Höhe möglicher Selbstbeteiligungen sowie Serviceleistungen im Schadenfall eine wichtige Rolle.

In Zeiten steigender Mobilitätskosten gewinnt das Wissen um Einsparmöglichkeiten an Bedeutung. Sparen lässt sich etwa über Werkstattbindung, Telematik-Angebote oder einen festgelegten Fahrerkreis.

Sparpotenziale zunehmend bekannt

Auch die jährliche Fahrleistung wirkt sich aus: Wer weniger Kilometer fährt, zahlt bei vielen Versicherern oft einen günstigeren Beitrag. Für Wenigfahrer kommt hinzu, dass auch die Kraftstoffkosten niedriger ausfallen.

Das selbst eingeschätzte Wissen um solche Sparmöglichkeiten ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, um drei Prozentpunkte. Bei vielen Kfz-Versicherungsverträgen entspricht das Versicherungsjahr dem Kalenderjahr. In diesen Fällen endet die reguläre Kündigungsfrist häufig einen Monat vor Vertragsablauf, maßgeblich sind jedoch stets die individuellen Vertragsbedingungen. Grundlage der Erhebung ist die ADAC Marktforschung 2026 unter 2.027 Autofahrerinnen und Autofahrern.