Allianz Leben: Henriette Götze wird neue Personalvorständin

Henriette Götze wird zum 1. April 2023 Mitglied des Vorstands der Allianz Lebensversicherungs-AG. Sie wird das künftig eigenständige Ressort Personal leiten und zudem als Arbeitsdirektorin der Allianz Leben im Sinne des §33 Mitbestimmungsgesetz bestellt. Heinke Conrads, derzeit für Firmenkunden und Personal im Vorstand der Allianz Leben zuständig, wird sich zukünftig wieder voll auf ihre Verantwortung für das Firmengeschäft fokussieren.

Götze ist seit 2016 bei der Allianz und derzeit Leitungsbereichsleiterin „Leben Privat“ im Betrieb (Fachberatung von Kunden und Vermittlern) der Allianz Leben mit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an verschiedenen Standorten der Allianz Leben in Deutschland sowie Standortleiterin der Allianz in Hannover.

Markt und Strategie-Expertin

Bis Herbst 2021 leitete sie den Fachbereich „Markt & Strategie“ im Ressort

Marktmanagement der Allianz Deutschland. Vor ihrer Zeit bei der Allianz war die 37-jährige als Unternehmensberaterin bei McKinsey und beriet Unternehmen in der Versicherungs-, Banken- und Asset Management Industrie. Henriette Götze ist Betriebswirtin und gebürtige Stuttgarterin.

„Das Team der Allianz Leben ist inzwischen auf rund 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 12 Standorten gewachsen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Mit einem eigenständigen Personalressort können wir die zentralen Zukunfts-Themen noch fokussierter angehen. Mit Henriette Götze kommt eine erfahrene Allianz Managerin mit strategischem Blick, Umsetzungsstärke und großer Leidenschaft für unser Allianz Leben Team in den Leben-Vorstand“, sagt

Katja de la Viña, Vorstandsvorsitzende der Allianz Lebensversicherungs-AG. „Ich danke Heinke Conrads sehr für ihren großen Einsatz im Personalressort. Im vergangenen Jahr hat sie die Personalfunktion in Leben weiterentwickelt und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit beiden Kolleginnen.“