Allianz Leben: Katja de la Viña gibt Vorstandsvorsitz ab

Katja de la Viña, seit April 2022 Vorstandsvorsitzende der Allianz Lebensversicherungs-AG, zieht sich aus privaten Gründen aus ihrer derzeitigen Rolle zurück und wechselt in Teilzeit zu Group Strategy, Marketing and Distribution. „de la Viña möchte jetzt mehr für ihre beiden Kinder da sein und wird in dieser Phase in Teilzeit für die Allianz arbeiten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Allianz. Zunächst werde sie in beratender Funktion in das Ressort von Allianz-SE-Vorstandsmitglied Klaus-Peter Röhler wechseln, um einen reibungslosen Übergang in der Führung sicherzustellen.

„Ich liebe meinen Job als CEO und unsere einzigartige Allianz Lebensversicherungs-AG. (…) Aber ich liebe auch meine Kinder und ich habe als Mutter eine Entscheidung getroffen. Ich möchte mehr für meine Kinder da sein, mehr Zeit für sie haben. Und das ist ehrlicherweise mit der Entfernung Stuttgart-München und den vielen weiteren Dienstreisen gar nicht so leicht. Ich habe deshalb eine der schwersten Entscheidungen in meinem Leben getroffen: Und werde mich als Vorstandsvorsitzende von Allianz Leben zurückziehen“, schreibt de la Viña auf Linkedin.

„Ihre Entscheidung bedaure ich zutiefst“, erklärte Röhler. „Zugleich respektiere und unterstütze ich – und mit mir der gesamte Vorstand der Allianz SE – ihren persönlichen Schritt. Ich freue mich darauf, weiterhin auf ihre Expertise zählen zu können und sie als Top-Managerin in der Allianz an unserer Seite zu wissen.“

Neue Vorstandsvorsitzende der Allianz Suisse wird Laura Gersch. Sie ist derzeit Finanzvorständin der Allianz Versicherungs-AG. Die Rolle des Finanzvorstands der Allianz Versicherungs-AG übernimmt interimsweise zusätzlich zu seinen derzeitigen Aufgaben Klaus Berge, Finanzvorstand bei der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG.