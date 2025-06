HFK1676 erweitert Angebot: Neue Betriebshaftpflicht für Maklermarkt gestartet

Der dritte Großbrand eines Autotransporters in kurzer Folge alarmiert die Versicherungswirtschaft: Nach den Havarien der „Felicity Ace“ (2022) und der „Fremantle Highway“ (2023) steht nun die „Morning Midas“ im Pazifik in Flammen – mit rund 3.000 Fahrzeugen an Bord, darunter etwa 800 …