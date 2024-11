Allianz Partners: Michael Buttstedt ist neuer Chief Financial Officer

Allianz Partners hat Michael Buttstedt zum neuen Chief Financial Officer ernannt und in den Vorstand berufen. Er berichtet an Tomas Kunzmann, Chief Executive Officer von Allianz Partners. Buttstedt ist bereits sei dem 1. September neuer CFO, bekannt wurde die Personalie allerdings erst jetzt.

Michael Buttstedt blickt auf eine über 25-jährige erfolgreiche Karriere innerhalb der Allianz Gruppe zurück und wechselt von seiner letzten Position bei der Allianz Italia, wo er vier Jahre lang als Chief Financial Officer tätig war, zu Allianz Partners. Davor war er fünf Jahre lang Chief Risk bei der Allianz Italia. Buttstedt hatte zahlreiche Führungspositionen in der Allianz Gruppe inne, darunter Chief Risk Officer bei der Allianz Suisse und Group Risk Officer bei der Allianz SE. Er hat einen Abschluss in Mathematik von der Technischen Universität München und ist zudem Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung.

Michael Buttstedt folgt auf Damien Ladous, der die Rolle des Leiters der Abteilung Group Performance Steering übernommen hat, der strategischen und finanziellen Steuerungseinheit der Allianz Gruppe und Teil der H2-Abteilung der Allianz SE. Ladous berichtet direkt an Claire-Marie Coste-Lepoutre, Chief Financial Officer der Allianz Gruppe.