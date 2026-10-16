Altersvorsorgedepot: Wie junge Menschen von einem frühen Start profitieren können

Junge Menschen können beim geplanten Altersvorsorgedepot Kapitalmarktchancen mit staatlicher Förderung verbinden. Wer früh beginnt, hat mehr Zeit für den Vermögensaufbau. Wie die Zulagen wirken und welche Angebote die DEVK plant, zeigt ein Rechenbeispiel.

Laut einer Civey-Umfrage im Auftrag der DEVK befürworten 75 Prozent der 18- bis 29-jährigen Erwerbstätigen eine stärker kapitalmarktorientierte Altersvorsorge. Das geplante Altersvorsorgedepot soll zum 1. Januar 2027 starten. Beiträge werden am Kapitalmarkt angelegt und durch staatliche Zulagen ergänzt.

Ein früher Beginn kann den Vermögensaufbau unterstützen, weil das angesparte Geld länger investiert bleibt. Auch kleinere Beiträge können über die Jahre durch Erträge wachsen. Diese Entwicklung ist allerdings nicht garantiert: Kapitalmarktanlagen können im Wert schwanken und Verluste verursachen.

Geplant sind eine Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr, eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro jährlich je Kind sowie ein einmaliger Berufseinsteiger-Bonus von 200 Euro für Menschen, die vor ihrem 25. Geburtstag einen Vertrag abschließen.

Beispielrechnung mit Zulagen

Eine 20-jährige Berufseinsteigerin zahlt im Beispiel der DEVK monatlich 40 Euro ein, also 480 Euro im Jahr. Hinzu kommen eine Grundzulage von 210 Euro und der einmalige Berufseinsteiger-Bonus von 200 Euro. Im ersten Jahr fließen damit insgesamt 890 Euro in den Vertrag.

Über 20 Jahre summieren sich die Eigenbeiträge laut Beispiel auf 9.600 Euro. Die staatliche Förderung beträgt in diesem Zeitraum insgesamt 4.400 Euro, einschließlich des einmaligen Bonus. Zusammen ergibt das 14.000 Euro vor möglichen Kapitalmarkterträgen und Kinderzulagen. Die Rechnung setzt voraus, dass die angesetzten Zulagen gewährt werden; die tatsächliche Förderung richtet sich nach den geltenden Bedingungen.

Die Förderung unterscheidet das Altersvorsorgedepot von einem ungeförderten ETF-Sparplan: Die Zulagen erhöhen den Betrag, der für den Vermögensaufbau zur Verfügung steht. Zugleich hängt das Ergebnis bei beiden Anlageformen von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.

DEVK plant drei DepotRente-Varianten

Die DEVK will nach eigenen Angaben verschiedene Lösungen für unterschiedliche Anlagewünsche anbieten. Die DepotRente Basis soll einen einfachen Einstieg mit vorgegebenem Anlagekonzept ermöglichen. Sie soll ab dem 1. Januar 2027 online und im persönlichen Beratungsgespräch abschließbar sein.

Bei der DepotRente Chance sollen Kundinnen und Kunden die Kapitalanlage stärker selbst gestalten und etwa Fonds oder ETFs wählen können. Auch nachhaltige Anlagen sollen zur Auswahl stehen. Die DepotRente Garantie soll garantierte Leistungen und eine Beitragsgarantie von 80 oder 100 Prozent bieten. Beide Varianten sollen voraussichtlich ab April 2027 verfügbar sein.

DEVK-Vorstand Dr. Michael Zons sagt: „Wer fürs Alter vorsorgt, sollte mehr bekommen als nur einen Sparplan. Die DEVK verbindet Kapitalmarktchancen mit staatlichen Zulagen, persönlicher Beratung und einer lebenslangen Rente. So wird aus einer Geldanlage echte Altersvorsorge.“

Die DEVK bietet neben einem zeitlich begrenzten Auszahlplan auch eine lebenslange Rentenzahlung an. Interessierte können sich nach Angaben des Unternehmens bereits jetzt in einer Geschäftsstelle zu den geplanten Möglichkeiten informieren.