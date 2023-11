Amundi: Benoit Sorel wird Global Head of ETF, Indexing & Smart Beta

Bevor Benoit Sorel zu Amundi kam, war er seit 2018 als Managing Director bei BlackRock in London für die Leitung der EMEA-Produkt- und Vertriebsstrategie für ETFs und das Index-Investing verantwortlich. Von 2011 bis 2018 leitete er den Vertrieb für ETFs und das Index-Investing für Frankreich, Belgien, Luxemburg und Monaco bei Black Rock.

Zuvor hatte er mehrere leitende Positionen in der Geschäftsentwicklung von Aktienderivaten bei der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (2007-2011) und der Bank of America (2006-2007) und war Mitglied des Sovereign Advisory Teams bei Lazard Frères (2001-2006). Benoit Sorel begann seine berufliche Laufbahn 1999 bei Credit Agricole Indosuez in den Bereichen Debt Restructuring und Exportfinanzierung in Jakarta. Sorel ist Absolvent der ESCP-EAP mit Schwerpunkt Finanzen.