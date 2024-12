Arag: Neue Tierkrankenversicherung mit Rückwärtsdeckung

Die Arag bietet Hunde- und Katzenhalter eine neue Tierkrankenversicherung mit einer innovativen Rückerstattungsregelung. Wer innerhalb von drei Monaten nach einem Tierarztbesuch eine Arag Tierkrankenversicherung im Komfort- oder Premium-Tarif abschließt, kann sich die bereits entstandenen Behandlungskosten rückwirkend erstatten lassen. Diese Neuerung gilt für medizinische Leistungen wie die Behandlung von Bissverletzungen, Frakturen oder Vergiftungen. Bislang war eine Erstattung erst nach Vertragsabschluss und einer Wartezeit möglich.

„Haustiere sind mehr als nur Tiere – sie sind Teil der Familie. Darauf reagieren wir mit unserer modernen Versicherungslösung, die auch ohne vorherige Tierkrankenversicherung nachträglich die Kosten nach einem Tierarztbesuch übernimmt“, erläutert Dr. Matthias Maslaton, Vorstandsmitglied Vertrieb, Produkt und Innovation bei der Arag SE. „Wie wichtig eine Rückwärtsversicherung für Tierbesitzer ist, bestätigt auch unsere aktuelle repräsentative YouGov-Umfrage unter 2.050 Haustierbesitzern in Deutschland“, so Maslaton weiter. Dabei gaben dort ganze 63 Prozent ein großes Interesse an einem rückwirkenden Versicherungsschutz für ihre Haustiere.

Flexible Versicherung mit erhöhten Leistungen

Die neue Generation der Arag Tierkrankenversicherung bietet dem Kunden zukünftig noch mehr Flexibilität. Neben den Versicherungsvarianten ARAG TierProtect und ARAG TierProtect OP in den Tarifen Basis, Komfort und Premium können Tierhalter ab sofort ihre Selbstbeteiligung individuell festlegen: Statt einer prozentualen Beteiligung stehen feste Beträge von 0, 150 oder 250 Euro pro Versicherungsjahr zur Auswahl.

Darüber hinaus hat die Arag das Erstattungslimit für spezielle Leistungen bei besonderen Erkrankungen im Premium-Tarif von 300 Euro auf bis zu 5.000 Euro je Vertragslaufzeit erhöht. Nach einer Wartezeit von sechs Monaten übernimmt die Arag die Kosten, wenn eine angeborene Gaumenspalte oder ein Leistenbruch tierärztlich behandelt werden.

Mehr Schutz durch zusätzliche Leistungen

Zu den erweiterten Leistungen gehört die Kostenübernahme für Orthesen: Im Komfort-Tarif sind bis zu 500 Euro, im Premium-Tarif bis zu 1.000 Euro pro Vertragslaufzeit abgedeckt. Neu hinzugekommen ist zudem eine Reiseabbruch- und Reiserücktrittsversicherung im Premium-Tarif. Falls ein Tier vor oder während der Reise notoperiert werden muss, übernimmt die Arag bis zu 500 Euro jährlich. Nach einem Unfall erstattet die Versicherung zudem Transportkosten bis zu 100 Euro pro Jahr.

Optionaler Zahnbaustein für Hunde und Katzen

Opitional angeboten wird zudem ein neuer Zahnbaustein. Damit können sich Tierhalter zusätzlich gegen Zahnerkrankungen oder Gebissschäden bei ihren Tieren absichern. Der Baustein deckt unter anderem Zahnextraktionen, Wurzelbehandlungen und Korrekturen von Zahn- und Kieferanomalien ab.

HaustierPlus-Deckung für Kleintiere und Exoten

Im Premium-Tarif sind nun auch Kleintiere und exotische Haustiere wie Kaninchen, Wellensittiche oder Reptilien abgesichert. Zusätzlich sind Zahnbehandlungen bis zu 200 Euro jährlich inkludiert, ohne dass eine Selbstbeteiligung fällig wird.

Besitzer von Blinden-, Rettungs- oder Therapiehunden erhalten einen 15-prozentigen Rabatt auf die Versicherungsprämie.