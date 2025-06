Ergo: Ulf Mainzer geht von Bord – Lena Lindemann übernimmt zusätzliche Verantwortung

Bei der Ergo Group kommt es zum 1. Oktober 2025 zu einer Neuordnung im Vorstand. Lena Lindemann, bislang Arbeitsdirektorin und zuständig für Personal sowie Allgemeine Dienste, übernimmt künftig auch das Ressort von Ulf Mainzer. Der langjährige Ergo-Vorstand wird das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen. Mainzer war seit 2008 bei der Ergo tätig und leitete seitdem den Bereich Recht sowie weitere zentrale Governance-Funktionen. Bis Mitte 2022 hatte er zusätzlich die Rolle des Arbeitsdirektors inne.

Damit verantwortet Lindemann zusätzlich die Bereiche Recht, Compliance, Einkauf und Corporate Governance. Lena Lindemann ist seit Juli 2022 Mitglied des Vorstands der Ergo Group AG. Die promovierte Juristin kam 2017 in den Konzern und war zuvor als Rechtsanwältin bei Clifford Chance LLP tätig.

„Wir nutzen diese Veränderung, um die inhaltlich bereits eng miteinander verbundenen Einheiten für Personal- und Rechtsthemen sowie den Einkauf strukturell zu bündeln“, erläutert Markus Rieß, Vorstandsvorsitzender der Ergo Group und wünschte Lena Lindemann für die Leitung ihres erweiterten Verantwortungsbereichs viel Erfolg. Er freue sich auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit, wird Rieß in der Mitteilung des Unternehmens zitiert.

Zugleich würdigte Rieß die Verdienste von Mainzer: „Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ulf Mainzer für seine herausragende Leistung für unsere Organisation. Seine Expertise, sein Engagement und seine Initiativen haben den nachhaltigen Erfolg von Ergo in den vergangenen Jahren maßgeblich mit ermöglicht. Ich freue mich auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit bis Ende des Jahres und wünsche ihm bereits jetzt nur das Beste für seine Zeit nach Ergo.“

Ulf Mainzer blickt auf eine 18-jährige Karriere bei Ergo zurück. Neben seiner Rolle als Arbeitsdirektor verantwortete er in unterschiedlichen Funktionen zentrale Unternehmensbereiche. Vor seinem Wechsel zu Ergo war er in leitender Position bei der AWD Holding AG sowie bei der Rehau AG & Co. beschäftigt.