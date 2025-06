Continentale-Bilanz 2024: Beitragseinnahmen steigen auf 4,75 Milliarden Euro

Der Continentale Versicherungsverbund hat im Geschäftsjahr 2024 seine Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft auf 4,75 Milliarden Euro gesteigert – ein Plus von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alle drei Sparten – Kranken-, Lebens- sowie Schaden- und Unfallversicherung – trugen zum Wachstum bei. Die Ertragslage blieb stabil. „Die strategische Ausrichtung hat sich auch 2024 bewährt“, betont Dr. Gerhard Schmitz, seit August 2024 Vorstandsvorsitzender des Verbunds.

Robustes Ergebnis in wirtschaftlich schwierigem Umfeld

Trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Schwächephase in Deutschland erzielte die Unternehmensgruppe ein Kapitalanlageergebnis von 686 Millionen Euro aus einem Bestand von 27,3 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 7,2 Prozent. Das Bruttoergebnis erhöhte sich um 8,2 Prozent auf 636 Millionen Euro, das Rohergebnis stieg um 18 Prozent auf 611 Millionen Euro.

94,3 Prozent davon – rund 576 Millionen Euro – flossen in Rückstellungen zugunsten der Versicherten, etwa für Beitragsrückerstattungen und Altersentlastung. Das Eigenkapital wurde um 35 Millionen Euro auf 1,11 Milliarden Euro aufgestockt.

Krankenversicherung bleibt stärkstes Segment

Mit Beitragseinnahmen von 1,91 Milliarden Euro bleibt die Krankenversicherung stärkste Sparte im Verbund. Der Bestand wuchs um 1,4 Prozent auf rund 1,3 Millionen Versicherte. Auch im Neugeschäft legte die Continentale Krankenversicherung deutlich zu.

Lebensversicherung wächst vor allem durch laufende Beiträge

In der Lebensversicherung stieg das Beitragsvolumen um 4,2 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro. Die Continentale Lebensversicherung wuchs überdurchschnittlich um 6,3 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro. Treiber war das Geschäft mit laufenden Beiträgen, das um 7,3 Prozent zulegte, während die Einmalbeiträge leicht rückläufig waren. Der Schwerpunkt liegt auf Altersvorsorge und Arbeitskraftabsicherung. Die Beitragseinnahmen der Europa gingen jedoch um 2,3 Prozent auf 341 Millionen Euro zurück – vor allem wegen geringerer Nachfrage nach Risikolebensversicherungen im Umfeld sinkender Immobilienfinanzierungen. Im Bereich fondsgebundene Altersvorsorge konnte sie hingegen zulegen.

Starkes Wachstum im Schaden- und Unfallgeschäft

Die Schaden- und Unfallversicherer des Verbunds – Continentale, Europa und Mannheimer – verzeichneten ein gemeinsames Beitragsplus von 5,6 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Bei der Continentale Sachversicherung stiegen die Beiträge um 6,9 Prozent auf 633 Millionen Euro, vor allem durch Beitragsanpassungen in der Kraftfahrtversicherung infolge gestiegener Schadenkosten. Auch bei der Europa war die Kfz-Versicherung mit 9,7 Prozent Wachstum der Haupttreiber. Die Beitragseinnahmen stiegen dort insgesamt um 9,2 Prozent auf 223 Millionen Euro.

Bei der Mannheimer Versicherung stützten neben der Kfz-Sparte vor allem Spezialprodukte wie Belmont für Oldtimer und Sinfonima für Musiker und Musikinstrumente das Wachstum. Die Beitragseinnahmen legten um 2,3 Prozent auf 473 Millionen Euro zu.

Die Schaden-Kosten-Quote der Sachversicherer beläuft sich aufgrund der fortgesetzten Steigerungen der Ersatzteilpreise und Werkstattkosten zusammengenommen 2024 auf 101 Prozent, wobei sich die Continentale Sachversicherung mit einem Wert unter 98 Prozent in diesem schwierigen Marktumfeld positiv absetzen konnt

Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung

Nachhaltigkeit spielt auch in der Produktentwicklung der Kompositversicherer eine wachsende Rolle. Die Continentale Sachversicherung bietet mit dem Zusatzbaustein „Pro Umwelt“ umweltfreundliche Reparaturleistungen in ihrer gewerblichen Gebäudeversicherung an. Die Europa berücksichtigt in ihrem Komfort-Tarif gezielt Elektro- und Hybridfahrzeuge. Die Mannheimer setzt im Bereich Energietechnik mit dem Produkt Lumit auf weiteres Wachstumspotenzial.

Im Bereich Kapitalanlage und Produktgestaltung berücksichtigt der Verbund nach eigenen Angaben zunehmend ESG-Kriterien. Nachhaltigkeit spielt aber auch beim neuen Continentale Campus in Dortmund eine Rolle, den rund 2.000 Mitarbeitende im Januar 2025 bezogen. Das Gebäude erfülle hohe Umweltstandards – unter anderem mit Geothermie, Dachbegrünung und Photovoltaik – und soll für die Ausrichtung die Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesesllschaft für Nachhaltiges Bauen erhalten, so der Versicherer.