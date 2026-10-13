ASML oder TSMC: Welcher KI-Profiteur ist besser aufgestellt?

ASML und TSMC legen ihre Quartalszahlen vor. Die Berichte dürften zeigen, ob der KI-Boom weiter genug Schwung für die Halbleiterbranche hat. Worauf Anleger besonders achten sollten.

Nicht nur in den USA stehen Quartalszahlen an. ASML veröffentlicht am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal, TSMC folgt am Donnerstag. Damit steht das erste große Update für die KI-Story an.

Beide Unternehmen bilden das Fundament der globalen Halbleiter-Lieferkette. ASML liefert die Maschinen, TSMC produziert High-End-Chips für Nvidia, Apple und AMD. Ihre Quartalsberichte werden deshalb zum wichtigsten Realitätscheck für den gesamten Technologiesektor.

Anleger sollten besonders auf zukunftsgerichtete Kennzahlen achten. Dazu gehören Auftragseingänge, Investitionsausgaben und die Margenentwicklung. Ein schwacher Ausblick könnte die Tech-Rally bremsen. Starke Prognosen würden sie dagegen weiter stützen.

Auch der makroökonomische Gegenwind bleibt ein Risiko. Hohe Ölpreise und steigende Anleihe-Renditen verteuern Energie und Finanzierung. Das geht auch an den großen Technologiekonzernen nicht spurlos vorbei und könnte zunehmend zu einem operativen Problem werden. Zwar verfügen die Tech-Giganten über ausreichend Liquidität, um diesen Druck auszuhalten. Die Messlatte für die anstehenden Quartalszahlen liegt dadurch aber besonders hoch.

Hinzu kommen geopolitische Risiken. Neue Exportbeschränkungen für ASML-Ausrüstung und TSMC-Chips nach China könnten Umsatz und Wachstum beider Unternehmen belasten.

Auch die Bewertungen und die bisherige Kursentwicklung sind relevant. TSMC erzielt eine höhere Marge (LTM EBIT Margin) als ASML, 56,1 Prozent gegenüber 35,4 Prozent. Gleichzeitig ist TSMC mit einem Forward-KGV von 20,1 niedriger bewertet als ASML mit 32,7. TSMC ist damit profitabler und niedriger bewertet.

Bei der Aktienkursentwicklung liefern sich beide Unternehmen ein enges Rennen. ASML liegt seit Jahresbeginn 74,7 Prozent im Plus, TSMC kommt auf 65,3 Prozent.

Die kommenden Zahlen werden zeigen, wie stark hohe Ölpreise und steigende Anleiherenditen das Wachstum der KI-Branche beeinflussen.

Autor Maximilian Wienke ist Marktanalyst bei eToro.