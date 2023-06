BaFin warnt vor Online-Plattform mit Identitätsdiebstahl

Die Website werde nicht durch die von der BaFin beaufsichtigte und in Frankfurt am Main ansässige CMC Markets Germany GmbH betrieben, stellt die Behörde klar. „Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl“, so die Warnung der BaFin. Das zugelassene Wertpapierinstitut verwende die Website cmcmarkets.com.

Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin, erläutert die Behörde. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. „Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank“, so die Behörde.

Die Website cmc-trader.com kommt in einer durchaus professionell erscheinenden Anmutung daher. Die Betreiber behaupten dort gar, die CMC Trader Ltd. sei „autorisiert und reguliert“ durch die BaFin und geben sogar eine BaFin-ID an, also eine Identifikationsnummer, wie sie jedes beaufsichtigte Unternehmen von der Behörde erhält. In der öffentlichen BaFin-Unternehmensdatenbank findet sich mit dieser ID jedoch (erwartungsgemäß) kein Eintrag.