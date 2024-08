BdV: „Eine kapitalbildende Lebensversicherung abzuschließen, ist ein Fehler“

Anzeige

Entfache dein Erfolgspotenzial mit Servicevereinbarungen in der Versicherungsbranche!

In einer Zeit, in der das "Abo-Zeitalter" immer mehr an Bedeutung gewinnt, schätzen Kunden den kontinuierlichen Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen. Warum sollten Makler nicht von diesem Trend profitieren und auf ein „Maklerservice-Abo“ setzen?